El turismo familiar y una climatología mejor de la esperada hacen que suban los datos en este puente

Este puente de la Constitución ha supuesto un repunte turístico en Cantabria respecto a 2022. Los primeros datos que maneja la Asociación de Hostelería de la región apunta a que tanto la climatología (no tan mala como pronosticaba la AEMET en un principio) como las adecuadas fechas en las que han caído las jornadas festivas, han sido claves para que la media de turistas haya aumentado un 4% en la región.

Por supuesto, hay zonas que llaman más la atención que otras. Liébana y Santander lideran las preferencias de los turistas. En Santander no han llegado al 80% de ocupación, pero ha estado cercano. En zonas de costa ha habido un 72%, en Santillana del Mar un 70%, y Liébana alcanzó un 90%. "Es la joya de la corona...", reconoce Bárbara Gutiérrez, directora de la Asociación de Hostelería de Cantabria. "En otras zonas como Comillas, Suances, Isla..., hay mucho establecimiento cerrado, por lo que los turistas han ido a otros destinos".

BUEN BALANCE:

En términos generales, el balance es positivo. Gutiérrez reconoce que el puente"ha sido mejor de lo esperado. Era un puente muy largo, cercano a las navidades. El tiempo no ha sido tan malo como estaba previsto, y la verdad es que estamos satisfechos. La previsión que nos dan siempre es superimportante. Pero como en el último momento no ha hecho tan malo y hemos tenido este viento sur, la gente se ha animado a reservar a última hora".

¿De dónde viene la gente a Cantabria? ¿Hay un perfil del turista en estas fechas? Barbara no puede asegurar con firmeza que haya un retrato robot del visitante: "No tenemos datos, porque lo publica el ICANE, pero ha sido gente de cercanías; Madrid, por supuesto, familias... y luego gente de Palencia, Valladolid... estamos a la espera de que lleguen las navidades, porque en los últimos años ha mejorado el turismo navideño".

Ese turismo navideño se está poniendo de moda; gente que visita una ciudad o un pueblo por su llamativa iluminación o adornos navideños, como el recién estrenado árbol de navidad más alto de Europa, situado en Cartes. Aún es pronto para hacer aseveraciones al respecto, según Gutiérrez: "No sabemos aún si influye o no, porque es el primer año que tenemos ese árbol, pero las colas de los vehículos en los accesos a Cartes las hemos visto todos. No sé si será un reclamo, pero si se fideliza en el tiempo seguramente lo será".

BIEN EN EL HOTEL SANTEMAR:

Uno de los establecimientos hosteleros más importantes de Santander es el Hotel Santemar. Su director, Paco Agudo, atendió la llamada de Cope Cantabria para valorar los datos de este puente de la Constitución: "Ha sido un buen puente, satisfactorio, mejor de lo que pensábamos. Estamos satisfechos de los 4 días. El primer y último día han tenido comportamientos diferentes, pero los dos del medio sí han sido buenos. Tenemos una diferencia de 4 puntos respecto al año pasado. La media de ocupación es del 73%, y el año pasado fue del 69%. Los números son buenos”.

“Se han hecho muchas reservas de última hora. El tiempo no lo daban bueno, pero las noches del 7 y 8 la ocupación ha sido del 81% y 83% respectivamente, haciéndose reserva los mismos días o los días previos, a última hora. Suele ser un turismo más tradicional, el que suele venir de Castilla-León, Madrid, País Vasco, La Rioja, Aragón... el que siempre viene a Santander, el que está a 400-500?km de casa".

Según Agudo, las razones de este aumento, además de una climatología benigna, es el aumento del turismo familiar: "El turismo de padres e hijos se va incrementando en los últimos años... el tema navideño también es importante, la decoración, venir a ver Santander, de disfrutar de este puente largo... Está incrementándose el turismo extranjero, las conexiones aéreas nos favorecen también, al igual que las fechas, que caigan en buenos días las fiestas. Por ejemplo, el año que viene que es bisiesto, quizá no caigan tan bien los días...”.