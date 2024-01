Si tienes diabetes tipo 2 y quieres mejorar tu estilo de vida y reducir los medicamentos, te buscan

El Servicio Cántabro de Salud y el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIVAL) van a participar en el programa 'C4D-Cuido Mi Diabetes', impulsado por el proyecto europeo 'Care4Diabetes', con el objetivo de que el paciente asuma un papel más activo en el manejo de su enfermedad y, de esta forma, pueda mejorar su calidad de vida y disminuir el consumo de fármacos. Los 20 pacientes voluntariospresenciales ya están seleccionados, y hay algún hueco en las 10 plazas reservadas para los que quieran participar de forma virtual online. Toda la información para participar la tienes en este enlace.

El requisito imprescindible para participar, además de que sean pacientes con diabetes tipo 2 cuya edad esté entre los 20 y 80 años, es que los voluntarios "tengan intención de hacer ese cambio de estilo de vida, que quieran coger el toro por los cuernos, que no vengan a que se le hagan las cosas, sino que a ellos lo hagan; y también que tengan un mínimo conocimiento de un teléfono móvil y ordenador, sin que sea una cosa muy compleja... con saber encender el ordenador y manejarse con una aplicación del teléfono es suficiente para participar". Así lo expresó este lunes 15 en COPE Cantabria Luis Vázquez, médico endocrinólogo del Hospital Valdecilla, e investigador del IDIVAL. Puedes escuchar la entrevista completa en "Herrera en Cope" pinchando debajo de la fotografía .

OBJETIVOS:

Con este programa, que se va a centrar en la nutrición, actividad física, relajación y el sueño, se pretende que los participantes implementen cambios de estilo de vida respaldados por la evidencia científica con los que puedan mejorar sus niveles de glucemia, y, como consecuencia, disminuir la ingesta de medicamentos: "Es un proyecto ambicioso, basado en una práctica realizada en Holanda, donde se consiguió que cambiando el estilo de vida, las personas con diabetes mejoraran su calidad de vida, e incluso disminuyese su medicación para la diabetes. Es innovador; podemos dar un poco marcha atrás a la evolución de la diabetes".

"No todo es medicamento nuevo, medicamento nuevo... La medicina es importante y nos aporta mucho, pero también nuestro estilo de vida. El hecho de que cada vez haya más diabetes en Europa, España y Cantabria, es porque nuestro estilo de vida no es tan sano como hace cientos y miles de años. Tendemos a engordar más, comer peor, nos movemos menos, tenemos más estrés, nuestro sueño no es tan bueno como era antes... Todo incide negativamente en la evolución de la enfermedad. Este proyecto quiere poner a cero el contador de la diabetes mejorando el estilo de vida".

PROGRAMA PILOTO:

El paciente estará en todo momento en contacto con el equipo de Atención Primaria, que realizará el seguimiento habitual del estado de salud y estará en comunicación continua con el equipo multidisciplinar del proyecto: "Se trata de un proyecto piloto; en este primero se hace una interacción tanto física como de forma virtual a final de este mes y principios de febrero; les vamos a seguir al mes, a los tres y a los seis meses. Y con el aprendizaje y los errores que cometamos con los aciertos que tengamos, intentaremos mejorar el programa en la segunda mitad del año. Si realmente vemos que se obtienen resultados eficaces en cuanto a la mejora de estilo de vida y reducción del consumo de fármacos, tanto el Sistema Cántabro de Salud como los demás sistemas de salud de otras comunidades autónomas y de países que participan, se han comprometido a recogerlo e incluirlo en su cartera de servicios. Con lo cual, vamos a tener oportunidad de poder tratar a este tipo de pacientes de una manera más natural".

INCIDENCIA DE LA DIABETES EN CANTABRIA:

La diabetes tipo 2 en Cantabria, según Luis Vázquez, "es muy común; es una enfermedad silenciosa, no da síntomas en la mayoría de los casos, sobre todo al principio. Hay que detectarla con una muestra de sangre, y se estima que afecta al 13%-14% de las personas adultas de más de 18 años. Aparece a partir de los 40 años y hacia adelante, pero no habrá menos de 40.000 personas en la región con diabetes tipo 2".