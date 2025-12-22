La suerte ha vuelto a sonreír a Santander en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. El número 25.508, agraciado con el segundo de los dos cuartos premios, ha repartido 200.000 euros a la serie en la capital cántabra. El décimo afortunado ha sido vendido en la Administración Número 1, situada en la céntrica calle Calvo Sotelo, 15.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE), el número fue cantado por los niños de San Ildefonso a las 12.36 horas. Concretamente, apareció en el primer alambre de la tabla ocho del sorteo.

00:00 Volumen Cerrar La suerte sonríe a Santander con un cuarto premio de la Lotería de Navidad

Cuándo y cómo cobrar el premio

Los afortunados con este u otros premios del Sorteo de Navidad 2025 podrán empezar a cobrar sus décimos desde esta misma tarde. Es importante recordar que el derecho al cobro caduca a los tres meses, por lo que la fecha límite será el 23 de marzo de 2026, según la normativa vigente.

Para los premios inferiores a 2.000 euros por décimo, el cobro se puede realizar en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías. El abono se puede recibir en metálico o, como novedad en los últimos años, a través de la plataforma Bizum.

En cambio, si el premio es de un importe igual o superior a 2.000 euros, el procedimiento es diferente. Los ganadores deberán acudir a una de las entidades financieras autorizadas, que actualmente son BBVA y CaixaBank, para gestionar el cobro.

Para aquellos que compraron sus décimos en el canal online oficial, www.loteriasyapuestas.es, los premios mayores se abonan directamente mediante transferencia bancaria. Los premios menores se ingresan en la cuenta de juego del usuario.