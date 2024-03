El riesgo de los tratamientos estéticos ilegales, tirados de precio: "No se denuncian por vergüenza"

El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Cantabria que investigue si la administración de la comunidad autónoma tenía conocimiento de situaciones relacionadas con las intervenciones estéticas ilegales realizadas en dos pisos de Maliaño, Camargo, que se han saldado con trece víctimas, seis de ellas con "graves" lesiones y deformidades y dos pendientes de posibles operaciones, como consecuencia de estos tratamientos.

Lo que pretende la oficina del defensor del Paciente, según su presidenta, Carmen Flores, es que se esclarezca si la administración conocía "algunas de las situaciones" que se estaban produciendo en esos dos domicilios, que fueron clausurados el pasado mes de octubre, como por ejemplo si en ellos "actuaban médicos o simplemente se estaba produciendo virtuosismo profesional", al ser además "unos hechos demasiado frecuentes en esta rama".

Flores tampoco ve "compresible que nadie llamara la atención o denunciara" la actividad estética que se realizaba en ambas viviendas, más si se tiene en cuenta que "en un edificio no solo hay dos pisos", y cree en cualquier caso que las "inspecciones brillan por su ausencia" y los controles en este ámbito "no son normales".

Falta de denuncias que, en muchas ocasiones, ha señalado Flores en COPE Cantabria, no se producen por vergüenza. “Cuando hay problemas con tratamientos estéticos no se denuncian porque da vergüenza contar que te ha arreglado algo que físicamente no te gustaba”. En casos como los sucedidos en Maliaño se añade la vergüenza de haber acudido a sitios ilegales “seguramente por tener un precio más económico” apunta la presidenta de la oficina del Defensor del Paciente.

El objetivo de la petición del Defensor del Paciente es que la "administración no permita esto y vigile con la atención que merece y como es su obligación".

FÁCIL IDENTIFICACIÓN

Los profesionales de la medicina estética lamentan este tipo de sucesos y afirman que es muy sencillo saber si un establecimiento y un profesional están registrados adecuadamente. El doctor Francisco Herrero, cirujano plástico, recuerda que cualquier local de estos tiene que tener registrada su actividad en el Ayuntamiento correspondiente, pero además, “cualquier médico tiene que estar registrado en el Colegio de Médicos con su especialidad y la actividad que realiza”. En el caso de los especialistas en medicina plástica y estética está además la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, donde también hay que estar inscrito.

Audio





13 VÍCTIMAS Y CUATRO DETENIDOS

En el marco de esta operación, denominada 'Dansu', la Benemérita arrestó hace cinco meses a dos mujeres colombianas, de 35 y 44 años, por presuntos delitos contra la salud pública, intrusismo profesional, lesiones y estafa, al administrar diferentes medicamentos ilegales en España para realizar tratamientos de belleza clandestinos. Carecían de titulación médica o farmacéutica y publicitaban sus servicios en Internet.

Posteriormente, los agentes detuvieron a dos varones de 52 y 37 años, naturales también de Colombia, como supuestos cooperadores necesarios para la comisión de los citados delitos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, comenzó en agosto de 2023 ante posibles tratamientos ilegales de mesoterapia y maderoterapia, para reducir grasa y volumen en la zona abdominal y lumbar, en ambos pisos de Maliaño.

En los registros se intervino hasta una centrifugadora médica, que estaba "obsoleta" y se empleaba para generar plasma rico en plaquetas, de muestras de sangre de las víctimas.

El uso de esa máquina para estos procedimientos y tratamientos tiene un "elevado grado de peligrosidad para la salud", ya que se utiliza "fuera de atmósferas protectoras, lo que favorece la proliferación de bacterias".

Hasta el momento se han identificado trece víctimas, seis de ellas con "graves" lesiones y deformidades y dos pendientes de posibles operaciones.