Revilla y Buruaga se reunirán el martes para hablar de la investidura

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, han mantenido esta mañana una conversación telefónica en la que se han emplazado a una reunión la próxima semana, probablemente el martes, para hablar de la investidura de la 'popular' como presidenta autonómica tras su victoria en las elecciones del 28 de mayo.

En su conversación, Revilla ha trasladado a Buruaga la disposición de su partido a facilitar su investidura y, en consecuencia, la formación de un Gobierno del PP en solitario, ya que los regionalistas descartan formar una coalición, pidiendo a cambio que se respeten los proyectos que han dejado en marcha.

Un asunto que abordarán en un encuentro entre las comisiones de ambas formaciones la semana que viene, como ha confirmado tanto Revilla en declaraciones a los medios como el PP a través de un comunicado, en el que ha avanzado que tras la reunión con los regionalistas llamará también a los líderes de los otros dos partidos que han obtenido representación en el Parlamento autonómico, PSOE y Vox.

Revilla ha explicado que aunque no pedirá "ningún tipo de sillón" para los regionalistas a cambio de la gobernabilidad, si exigirá al PP que "siga siendo reivindicativo con el Gobierno de España" y que "no se pare ninguna obra de las que hay en marcha" como cuando entró en el Ejecutivo regional en 2011 y "se echaron atrás proyectos tremendos" que estaban en ejecución".

Cree que la negociación será "fácil", porque "no se puede ser más generosos". "No hay coalición con el PP para nada, no hay ningún cargo ni ninguna cosa que no sea eso: un espíritu de colaboración en base al respeto de toda la política positiva que hemos dejado en marcha y que no debe de ser cercenada, nada más", ha aclarado el presidente de Cantabria en funciones.