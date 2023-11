Revilla asegura que el PRC no apoyaría ahora a Pedro Sánchez ni ofreciendo "el oro y el moro"

"Si el PRC hubiese estado con un diputado, hubiésemos votado que no, incluso aunque nos ofreciese el oro y el moro". Así de tajante se ha mostrado el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, tras conocer los detalles de la Ley de Amnistía que han acordado el PSOE y Junts. Revilla ha denunciado que Sánchez utilice una ley a la carta para conseguir la investidura y la gobernabilidad. "No es admisible" ha afirmado.

El expresidente regional, que gobernó hasta mayo en coalición con el PSOE en Cantabria, se ha preguntado qué hubiera pasado si Junts no hubiera sacado siete diputados y, por lo tanto, sus votos no fueran necesarios. "¿Hubieran presentado una ley así? No, no lo hubieran hecho".

Revilla ha insistido en que todo esto responde a la necesidad del propio Pedro Sánchez de conservar el poder. Es muy duro, ha dicho Revilla, que de la noche a la mañana algo inconstitucional pasa a ser algo que se hace por el interés general de España."Esconde un tufillo de cambio no por intereses generales, sino por conservar el poder".

A pesar de esta preocupación, Revilla ha asegurado que el Estado de Derecho no corre peligro ni la unidad de España tampoco. Hay que actuar sin crispación, sin dramatismo y sin violencia verbal. En este sentido, el secretario general de los regionalistas cántabros, ha denunciado los ataques, los insultos y las concentraciones ante las sedes del partido socialista."Nunca hemos defendido este tipo de actuaciones y no lo vamos a hacer" ha dicho Revilla que ha desvinculado a su partido de cualquier movilización futura. "Ni las vamos a convocar ni las vamos a apoyar".

Además de la ley de amnistía, al secretario general del PRC, le preocupa la letra pequeña de los acuerdos que las formaciones políticas, que van a apoyar la investidura de Sánchez, han cerrado con el PSOE. Acuerdos que van a suponer miles de millones y generar diferencias.