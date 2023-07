"El PSOE ha sido nefasto para Cantabria, paralizó, retrasó o metió en un cajón las obras propuestas por el PP"

El candidato número uno al Congreso de los Diputados por parte del PP en Cantabria, Félix de las Cuevas, fue el encargado de cerrar este viernes 21 de julio la ronda de entrevistas esta semana en Cope Cantabria con los principales candidatos de los diferentes partidos (Carmen Martín de Sumar el martes 18, Pedro Casares del PSOE el miércoles 19, y Emilio del Valle por parte de VOX el jueves 20 de julio).

. Puedes escuchar la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

Junto a Jaime del Olmo, repasó las claves que considera trascendentales para que los cántabros elijan la propuesta del PP en las Elecciones Generales del domingo 23 de julio. Entre ellas, la gestión del PSOE tanto en España como en Cantabria durante la legislatura que está a punto de finalizar: "Ha sido nefasto el PSOE con Cantabria. Han parado absolutamente todo, todas las obras que puso en marcha el PP. O las han retrasado, o metido en un cajón. Eso sí, hemos sido la risión de España con unos trenes que no cabían por los túneles... eso es la realidad del PSOE, y eso es lo que Cantabria se está jugando".

En el denominado minuto de oro, de las Cuevas trató de convencer a los indecisos: "Para que Sánchez no siga en el gobierno, ni para que los independentistas y Bildu sean la guía de este gobierno, no hay más opción que votar al PP; no hay otra alternativa. Es, o seguir con más de lo mismo, con Otegui y Rufián que ya han dicho que van a ser más exigentes, o el PP. Tenemos un gobierno en Cantabria del PP con Buruaga, y eso es lo que ofrecemos a los cántabros en Madrid, un gobierno en solitario del PP. Pero para eso no hay que dudarlo, es necesario votar al Partido Popular. Ese es el verdadero voto útil, porque el presidente será o Feijóo, o Sánchez".