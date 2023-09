Pascual:" No hay médicos y no los va a haber. Tenemos que reorganizarnos con los que hay"

La actual situación sanitaria en Cantabria parece haberse convertido en el primer caballo de batalla entre gobierno y oposición. El PRC preguntará, durante el primer pleno de la legislatura que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, al nuevo consejero de salud Cesar Pascual por la falta de médicos en localidades como Argoños, Escalante, La Cavada o Penagos cuyo alcalde lleva varias semanas protestando por el cierre del centro de salud de la localidad desde el pasado mes de julio.

Cesar Pascual, en una entrevista concedida a Mediodía COPE Cantabria, sale al paso de estas críticas afirmando que "lo que el nuevo gobierno está haciendo es aplicar la hoja de ruta que dejó el anterior ejecutivo de Miguel Ángel Revilla y mejorar algunas cosas de cara al futuro". El consejero de salud es tajante al afirmar que el problema real es la falta de médicos, no solo en Cantabria sino en el conjunto de España. "Hoy faltan 4.000 0 5.000 médicos en todo el país, pero es que en 2030 faltarán entre nueve y 10.000 médicos. No hay facultativos y no los va a haber"

En este contexto de falta de profesionales lo que hay que hacer es reorganizar el servicio y trabajar con los médicos que hay. El consejero de sanidad reconoce además que el problema se acentúa durante los meses de verano, época en la que es difícil hacer un contrato para cubrir una baja. Un problema que se acrecentará el verano que viene al no haber promoción de médicos MIR hasta después del periodo estival.

Es lo que ha ocurrido en Penagos, situación de la que su alcalde informó por carta a la consejería. "El alcalde nunca ha pedido reunirse conmigo. Si lo hubiera hecho, me hubiera reunido con él como lo he hecho con otros. Lo único que busca es un titular y no resolver el problema que tienen sus vecinos" asegura Pascual que afirma que terminado el verano, seguramente en octubre, se pueda reabrir el centro de salud de la localidad una vez encontrado un médico para cubrir la actual baja.

El titular de salud ha confirmado también en Mediodía COPE que entre los planes de su departamento está el de recuperar la figura del médico de continuidad. No se haría con ese nombre, ya que la desaparición de esta figura fue uno de los acuerdos alcanzados entre el anterior gobierno y el Sindicato Médico para poner fin a la huelga del pasado mes de noviembre. "Esta figura se recuperaría bajo otra modalidad de contrato que negociaríamos con los sindicatos, pero que sí ayudaría a resolver muchos de los problemas que se han dado este verano" ha dicho Pascual.

Salud contempla también otra serie de medidas, como algún tipo de incentivo, para mantener a los médicos de los pequeños núcleos urbanos cuando no atraer a nuevos profesionales.

El actual consejero de salud, Cesar Pascual, ha asegurado en este sentido que las relaciones con los sindicatos, con los que ya ha mantenido varias reuniones, son fluidas