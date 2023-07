María José Sáenz de Buruaga, primera Presidenta en la historia de Cantabria

La popular María José Sáenz de Buruaga ha logrado este lunes la investidura como presidenta de Cantabria, la primera de la historia de la comunidad autónoma, gracias a la abstención del PRC.

Buruaga, que tomará posesión del cargo este miércoles, día 5, ha tenido que esperar a la segunda votación para lograrlo, por mayoría simple, después de que el pasado viernes no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para conseguirlo en primera votación.

En todos los casos las posturas han sido inalterables respecto a la primera votación: 15 votos a favor (PP); 8 abstenciones (PRC), y 12 en contra (8 del PSOE y 4 de Vox).

La popular ha recibido los aplausos y felicitaciones de sus compañeros de partido y también del resto de parlamentarios. Fundida en un cariñoso abrazo con la portavoz de Vox, Leticia Díaz le ha dicho al oido "te lo mereces". Buruaga, una vez finalizado el Pleno, no ha podido evitar las lágrimas. Y es que, como ha dicho en su discurso minutos antes de ser investida, está "profundamente emocionada y agradecida" por asumir "el proyecto más importante de su vida".

MENSAJES A LOS GRUPOS

La 'popular' María José Sáenz de Buruaga ha asegurado estar "preparada" para encabezar un Gobierno de Cantabria "abierto a las aportaciones de todos" y que se centrará los próximos cuatro años en "unir las fuerzas de toda la sociedad".

Así, ha agradecido a los regionalistas su "altura de miras" al abstenerse tras firmar un acuerdo de investidura que, ha repetido, es "puro sentido común y lealtad institucional" ya que facilita un Gobierno del PP en solitario que impulse el "cambio" que han elegido los cántabros en las urnas.

Además, se ha dirigido al secretario general del PRC y hasta ahora presidente de Cantabria para trasladarle el "respeto" que merece una persona que "ha dedicado su vida al servicio publico con pasión y con la dedicación, las renuncias y el esfuerzo que eso conlleva".

También ha puesto en valor la labor que ha hecho Revilla para "dar visibilidad y proyección a esta tierra". Eso es "algo que nadie le puede negar, yo tampoco", ha sentenciado Buruaga, reconociendo que ha sido "muy severa" con sus errores porque era "su obligación". Aún así, y aunque cree que el regionalista "lo ha hecho lo mejor que pudo y que supo", ha dicho que aspira "a ser mejor presidenta" que él.

"Aspiro a ser mejor presidenta que usted, tiene que entenderlo y cuento con ustedes para que me ayuden a hacerlo, porque al fin y al cabo Cantabria es esa pasión que nos une", le ha trasladado al líder regionalista.

También se ha dirigido a Vox para, nuevamente, pedirle --si éxito-- que apoyara su investidura tras oponerse en la primera votación del viernes, y en la que no salió elegida presidenta porque necesitaba una mayoría absoluta, a diferencia de hoy, cuando en base al reglamento le basta con mayoría simple.

La popular quería que Vox reconsiderara su posición porque cree que el suyo no ha sido "un no a María José Sáenz de Buruaga, sino un no para situarse al lado del PSOE y en contra de la voluntad de cambio" expresada por los cántabros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Les animo a hacerse la fotografía correcta", ha trasladado Buruaga a los cuatro diputados de la formación, pidiéndoles que entraran "en positivo" en una legislatura en la que, al gobernar en minoría, el PP va a tener que "hablar y compartir mucho" con ellos.

Y también, la nueva presidenta se ha dirigido al PSOE para pedirle que, "sin merma de su misión de ejercicio de la oposición", "no se oponga de antemano a buscar la confluencia" y se incorpore también "con ilusión a la tarea de construir Cantabria".

Buruaga se ha mostrado "profundamente emocionada y agradecida" en el discurso que ha ofrecido minutos antes de asumir "el proyecto más importante de su vida", el de ser la primera mujer presidenta de Cantabria, en un Parlamento regional que, tras ocupar seis legislaturas, ha considerado "su casa".

Se ha comprometido a dedicarse "en cuerpo y alma" a servir a Cantabria sin dejar de ser ella misma, actuando "con respeto y humildad, estando cerca de la gente y manteniendo los pies en el suelo".

"Verdad, honestidad y trabajo" son las palabras con las que ha definido su futura gestión como presidenta de un Gobierno de "progreso, de futuro y de oportunidades" y que "cuente con todos", desarrollando un programa "profundamente social y solidario". "Quiero ser la presidenta de todos", ha insistido, ofreciendo de nuevo "sensatez y seriedad", además de "diálogo y escucha de moderación", consciente de que necesitará de acuerdos con el resto de grupos de la Cámara al gobernar en minoría.

Así, ha asegurado que va a seguir "tendiendo puentes y buscando acuerdos", ya que considera que "es el momento de unir y superar bloques y trincheras".