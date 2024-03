El mapa que muestra en qué Comunidades Autónomas se automedican más los españoles y por qué

España es un país de ciudadanos automedicados en el que el 35% reconoce tomar medicamentos sin prescripción médica, cifra que ha aumentado en ocho puntos con respecto al año anterior, según datos del estudio Salud y Estilo de Vida elaborado por Aegon.

El grupo de personas que deciden tomar medicación por decisión propia para tratar síntomas psicológicos sube hasta un 20,4 %, dato que asciende cinco puntos porcentuales respecto al año 2022.

La Comunidad Autónoma que más se automedica de España

El dato en Cantabria es especialmente preocupante, situándose a la cabeza de todas las comunidades con un 41%.





Asimismo, las personas que utilizan la medicina natural también se han duplicado, pasando de un 6,6 en 2023 a un 12,7 por ciento. No obstante, el grupo más numeroso de personas que se automedican lo forman quienes consumen medicamentos sin pasar por el facultativo.

Analizando la relación entre el consumo de productos para la salud y cómo se sienten las personas que los toman, los perfiles que se automedican más son los que evalúan peor su estado de salud física, emocional, satisfacción con la vida y felicidad.





Por qué nos automedicamos en España

Los motivos más comunes para automedicarse, según los encuestados, son:saber lo que les va a recetar el médico por los síntomas que presentan (37,7%) y estar convencidos de que lo que les ocurre no es grave (31,6%). Los otros dos motivos más frecuentes están relacionados con el tiempo, bien sea no perderlo para ir a la consulta (21%), o bien no querer esperar a tener una cita por los largos tiempos de espera (20,2%).

Este último motivo es el más importante para los jóvenes de 18 a 25 años, mientras que en el grupo de 56 a 65 años dicen tener claro qué deben tomarse según la sintomatología que presentan.

Las mujeres se automedican más que los hombres

En cuanto a las variables socio demográficas, las mujeres se automedican más que los hombres y también las personas de entre 41 y 55 años, grupo entre quienes casi cuatro de cada diez lo hacen. En cuanto a la situación laboral, son las personas que sí están trabajando las que más lo hacen.





El mapa que muestra las Comunidades Autónomas que más se automedican y las que menos

Según los resultados del estudio, en Cantabria se encuentran el grupo que más se automedica (41,3%). Por detrás se encuentra Andalucía (40,5%) y Castilla y León (38,5%). En el lado opuesto, las comunidades autónomas con el menor porcentaje de personas que toman fármacos sin prescripción médica son La Rioja (20,2%), Extremadura (24,8%) y Navarra (28,2%).

Cantabria: 41,3% Andalucía: 40,5% Castilla y León: 38,5% Cataluña: 37,9% Región de Murcia: 37,9% Canarias: 37,3% Aragón: 36,3% Comunidad Valenciana: 35,9% Galicia: 35,6% País Vasco: 34,5% Castilla-La Mancha: 33,6% Baleares: 31,9% Asturias: 31,7% Comunidad de Madrid: 28,5% Navarra: 28,2% Extremadura: 24,8% La Rioja: 20,2%





Quienes recurren a la automedicación lo hacen principalmente para aliviar síntomas y dolores ocasionales (61,2%) y para tratar enfermedades leves o puntuales (55,6%). Los síntomas psicológicos y las enfermedades crónicas o recurrentes se vinculan poco con la automedicación, si bien lo hacen en una medida algo mayor que en 2022.