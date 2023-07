"La herencia universal de 20.000 euros que propone Sumar no significa comprar el voto, es garantizar derechos"

Carmen Martín, candidata al Congreso por Cantabria del partido Sumar, estuvo este martes 18 de julio en los estudios de Cope Cantabria, para analizar las propuestas del partido liderado por Yolanda Díaz de cara a las próximas Elecciones Generales del 23 de julio.

Entre otros asuntos, como el posicionamiento de Sumar respecto al conflicto del lobo en Cantabria, o las líneas maestras de su partido para convencer al electorado, Carmen explicó a Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" en qué consistirá una de las propuestas que más han llamado la atención, los 20.000 euros de herencia universal a los ciudadanos que cumplan 18 años.

. ¿De dónde saldría ese dinero?

De una reforma fiscal bastante importante que está planteada, de imposición a las grandes fortunas. Puede suponer el 0´8 % del PIB del país, y eso es absolutamente viable. Da para los 20.000 euros y para que sea universal, no solamente para las personas que son pobres y su herencia sea ser pobres, sino para otras personas que tienen más medios, porque sería un derecho para todas las personas, para que los jóvenes tengan oportunidades en este país.

. Alguien podría pensar que con esta medida se pretenda comprar el voto de la juventud...

No, eso no es comprar el voto; eso es garantizar derechos. El 20% de los universitarios abandonan los estudios porque no tienen dinero, porque tienen que compatibilizar su trabajo para poder seguir estudiando...

. ¿Y los que sí tienen dinero?

A veces los que tienen dinero no estudian, y quizá no sea importante. Esto es una ayuda para emprender, para hacer un máster, para emprender como autónomo...

. ¿Pero es a fondo perdido? ¿Cómo se hace el filtro?

No, no sería así, no sería así... Pero es una medida que se puede desarrollar. Son dos premios Nobel de Economía los que lo han desarrollado; durante un año y medio se ha estado trabajando con expertos para ver realmente que los números dan y que se puede desarrollar.