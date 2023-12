¿Has visitado alguna vez una cueva prehistórica? Esto es lo que tienes que saber

La Sociedad Prehistórica de Cantabria entregará este martes su galardón anual a antiguos guías de las cuevas de la comunidad autónoma "en reconocimiento a su dedicación en la protección y difusión de estos yacimientos con arte rupestre". El acto se desarrollará, a las 19.30 horas, en el Casyc UP, sede de la Fundación Caja Cantabria.

En Herrera en Cope Cantabria hemos hablado con dos de los homenajeados, Estela González Gutiérrez, que ha sido durante 22 años guía en Puente Viesgo y actualmente está en la cueva de Hornos de la Peña, en la localidad de San Felices de Buelna, junto a Ludovico Rodríguez "Ludy" el más veterano de los guías de nuestra región, lleva desde el año 1982 y que también nos acompañó en los estudios.

"El guía es el trasmisor del patrimonio y estamos en contacto con el cliente, cara a cara, difundiendo lo que tiene las entrañas de la tierra" así definía Estela su profesión, "un trabajo muy gratificante pero a veces muy duro también".

Ludy que lleva trabajando más de la mitad de su vida dentro de una cueva, reconocía que "llega un momento que te absorbe y acaba siendo más importante lo de dentro que todo lo que te rodea".









Reconocimiento que se ha hecho esperar

Reivindicar la actividad profesional de estos "custodios directos" del patrimonio, ligados a largo plazo a sus cuevas respectivas, yacimientos "que conocían a fondo, explicaban al público, y que advertían a las autoridades sobre los problemas de conservación que detectaban gracias a su experiencia cotidiana y a la pasión por sus puestos de trabajo, en muchas ocasiones, con escasos medios materiales y técnicos".

Los dos se mostraban muy agradecidos por el homenaje que por fin les ha llegado, muy merecido para todos los compañeros con los que tienen el honor de compartir un día como este y "echaban en la profesión en falta algo así."

Evolución de la profesión en estos años

Ludy ha recordado como fueron sus comienzos enseñando la cueva" con la sombra de los dedos de una mano, no había luz directamente sobre las pinturas de la cueva, con la linterna uno iba dibujando el caballo, el bisonte, la mano... pero de alguna forma te acercaba a ese espíritu de lo que pasaba dentro, de la luz que podía utilizar el hombre del paleolítico, del tuétano de la médula de los animales que es lo que daba luz y sombra".

Consejos para principiantes

Hay que tener muy claro el concepto de cueva, aseguraba Estela, "porque mucha gente aún no sabe que va a entrar dentro de una montaña, no es un paseo marítimo. Llevar un buen calzado, ropa cómoda y sobre todo buena predisposición a ver un arte tan antiguo que a veces hay que jugar un poquito con la imaginación. Tenemos que aprender a ver el arte rupestre y a escuchar lo que dice el guía".