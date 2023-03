La Fundación Acorde cumple 10 años ayudando a los enfermos de salud mental

La Fundación Acorde cumple una década ayudando a las personas que sufren trastornos de salud mental. Un problema que se ha acentuado con la pandemia y que afecta a todos los grupos de edad.

La fundación nació con la idea de trabajar la salud mental de la población, según ha contado su presidente Damián González. "Nuestro objetivo es ayudar a conseguir la inserción de estos enfermos y tener la máxima autonomía. Tratamos a personas con patología dual que unen un trastorno mental y otro de tipo adictivo y trastornos de personalidad".

Desde su fundación tienen un centro de tratamiento donde trabajan con estos pacientes en una franja de edad de 18 a 65 años. En estos momentos disponen de 41 plazas concertadas y otras 18 plazas en tres ayuntamientos más, siempre en colaboración con el ICASS.

En los últimos años con el covid, el problema que estaba en muchos casos oculto se ha visualizado más. "La pandemia nos ha afectado y lo más importante es que el problema se ha puesto encima de la mesa. Esperemos que no sea una moda pasajera. Siempre hay resistencia de la población por acudir a especialistas pero no todos los problemas son una patología. Cosas que son normales no podemos convertirlas en un problema grave", asegura.

Para González habría que trabajar con programas de prevención con los más jóvenes, sobre todo desde las aulas, para evitar que los niños y adolescentes desarrollen problemas en el futuro que se pueden evitar con una intervención previa.

Desde la fundación invitan a la población a conocerles, y a solicitar ayuda en caso de que sea necesario. "La ayuda siempre mejora la salud de los pacientes", concluye el presidente.