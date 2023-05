Enrique Conde CEOE: "Hay una gran hostilidad hacia los empresarios. Pedimos respeto"

El presidente de la CEOE de Cantabria, Enrique Conde, ha lamentado la "hostilidad" que sufre el empresariado por parte de los sindicatos y de las administraciones y ha pedido "respeto" y que no se les utilice para desviar la atención de otros problemas.



"Se usa al empresario como forma de desviar la atención de otros problemas que afectan al ciudadano", ha denunciado Conde, quien ha defendido que los empresarios están para ayudar a las administraciones y ha pedido unas condiciones "adecuadas" para que puedan trabajar.

La patronal cántabra ha pedido este jueves un "apoyo decidido" al sector empresarial de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo y al Gobierno que salga de las urnas, y ha abogado por subidas salariales "adecuadas" a la situación de cada empresa y cada sector. "Es absurdo pensar que el empresario no se preocupa del salario, somos responsables y generosos y soy partidario de unas condiciones dignas para los trabajadores", ha asegurado.

Medidas

Entre las peticiones de la patronal a los partidos políticos para las próximas citas electorales en Cantabria, están la aprobación "inmediata" de una ley de simplificación administrativa para reducir los trámites relacionados con la actividad empresarial que regule el silencio administrativo y la declaración responsable como medidas, frente a lo que ha abogado por reforzar los sistemas de control para evitar abusos o casos de presunta corrupción, como lo ocurrido en la Consejería de Obras públicas con empresarios involucrados.



Y ha apostado por "redirigir" las políticas a la realidad de las empresas, que son las que acaparan un mayor porcentaje del empleo, porque "no puede ser que todas las medidas se enfoquen al empleo público", se ha quejado. "La orden de corporaciones locales es una política desfasada y anticuada y no ayuda a crear empleo estable en los pequeños municipios".



Además, ha reivindicado que se refuerce la apuesta por la digitalización del tejido empresarial de Cantabria con la puesta en marcha de una agenda digital, que se trabaje en la imagen de la comunidad autónoma en el entorno digital con un hub a nivel regional y que se ponga "una marcha más" a la ejecución de los fondos europeos que, según ha lamentado, no están llegando a las empresas.



Trabajo en común



Enrique Conde también ha reivindicado el papel "clave" que los empresarios jugaron durante la pandemia, sobre todo al principio trayendo a Cantabria de forma gratuita material sanitario que faltaba, y se ha quejado del "hostigamiento" que sufren ahora.



"Estamos decepcionados", ha reconocido y ha criticado que desde el ámbito político se hayan producido ciertas declaraciones relacionadas con conflictos laborales en la región, que ha recalcado que son asuntos "privados" entre empresa y trabajadores, y que, a su juicio, deberían de haber provocado dimisiones.