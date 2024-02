Cuando la vida te golpea Cáritas te rescata. Este es José, enfermo y sin hogar: "Me han salvado"

COPE Cantabria siempre ha seguido muy de cerca la encomiable labor que lleva a cabo en la región Cáritas. Ya hace unos meses conocimos el Proyecto de Personas sin Hogar con el testimonio del sevillano Fran Capacete, que estuvo acompañado en el estudio por la coordinadora del proyecto, Olga Martínez.

Cáritas llega a las personas que están en la calle, ofreciendo un acompañamiento en la resolución de necesidades que impiden una vida normalizada, y en el apoyo a las capacidades que cada persona tiene para poder salir adelante. Sin datos oficiales de personas sin hogar, hay estudios que estiman que hay 300 personas sin hogar en la región. Caritas ofrece un acompañamiento integral, además de acoger a estas personas en pisos de estancia temporal, pensiones y habitaciones. Reciben una atención personalizada, lo que permite su derivación a recursos específicos de la asociación.

Actualmente, unas 35 personas participan en distintos talleres que ofrece Cáritas a estas personas sin hogar; Tres de ellos (uno de fotografía, otro denominado 'DELFOS', y otro, 'Activa', que incide en los aspectos cognitivos) dependen de Maribel Lastra, responsable y coordinadora de estos talleres.

Pues bien, este jueves 1 de febrero el estudio central de COPE Cantabria recibió la visita de Maribel y de José Ortube Portilla, que está en el centro socio-sanitario 'Hogar Belén', que Cáritas gestiona junto a las hermanas de la caridad de Santa Ana, junto a otras 5 personas sin hogar.

Lastra explicó, por ejemplo, que el taller DELFOS "busca que las personas puedan realizar un trabajo de autoconocimiento y gestión emocional. La mayoría llevan mucho tiempo sin hablar con nadie de sus emociones y experiencias; respetando sus propios tiempos y su nivel de apertura emocional, les escuchamos y acompañamos de manera profesional y humana en el proceso. Les damos las herramientas necesarias para que las interioricen y vayan relacionándose, con ellos mismos y los demás, de una forma más adaptativa y beneficiosa para ellos".

La coordinadora reconoce que las personas que participan en este taller "llegan generalmente muy bloqueadas, sin hablar con nadie durante mucho tiempo. Estamos muy contentos con los logros que van obteniendo y que ellos verbalizan; se van sintiendo mejor, con menos ansiedad, con más seguridad... Ordenan sus pensamientos y equilibran su emocionalidad. El problema mayor es que sus capacidades han estado invisibilizadas después de sus experiencias. Es un despertar emocional y afectivo; tienen una actitud de esfuerzo muy reseñable y con muchas ganas de prosperar y avanzar. Despiertan, y son personas maravillosas, con muchas aptitudes y con mucho que dar".

EL CASO DE JOSÉ:

José participa en los tres talleres coordinados por Maribel, y no tiene reparos en reconocer que Cáritas "me ha dado la vida. Es lo que nos ha estado dando en todos los sentidos a los que participamos en los talleres. En mi caso, tuve unos problemillas en mi vida, me quedé sin trabajo, luego me salió un cáncer, me quedé sin poder pagar el alquiler de la casa en que vivía, y gracias a estas personas que me acogieron ahora puedo estar aquí. Llegué muy mal y ahora estoy en fase de recuperación".

"Cuando me detectaron la enfermedad, hablé con la Asociación del Cáncer, y gracias a su mediación di con Cáritas. Ahora estoy mucho mejor, más tranquilo, y la verdad que hablarlo me viene bien. En el Hogar Belén estoy muy a gusto con las hermanas, nos cuidan muy bien, la comida... todo genial".

LOS 3 TALLERES, FUNDAMENTALES:

La actividad de José en los talleres es enorme, participando en los tres que coordina Maribel: "Al principio quería empezar solo haciendo uno, poco a poco despacito, y comencé con el de fotografía. Me daba mucha vergüenza, pero entre nosotros hablábamos, nos podíamos expresar como queríamos, y aprendiendo de la fotografía. La verdad que muy bien, es un grupo que es como una familia".

"Después me metí en el Delfos, porque estaba mal y lo necesitaba mucho. Tenía muchos problemas y desde que me atendió Maribel todo cambió. El hecho de hablarlo, que te escuchen y estén muy pendientes de ti, te da mucha fuerza, mucha energía. Nos queda mucho, pero ahí andamos, poco a poco. Pero por mí, estaría en más talleres. Son muy interesantes y nos ayudan muchísimo, porque estas situaciones que atravesamos en su momento son muy malas".