Conoce a Fran, persona sin hogar ayudado por Cáritas: "Gracias a ellos tengo alicientes en mi vida"

Durante los primeros seis meses de 2023, Cáritas Diocesana de Santanderha atendido a 29 personas sin hogar, de las que 27 eran hombres y 2 mujeres. Es un número similar al del mismo periodo del año pasado, pero que no representa la auténtica realidad, pues recoge únicamente a quienes han iniciado un proceso con Cáritas, no todos los que viven en la calle.

COPE Cantabria ha querido conocer la labor de la asociación en este sentido, y para ello invitó a sus estudios este jueves 26 de octubre a Olga Martínez, coordinadora del Proyecto de Personas sin Hogar de Cáritas en Santander, y a una de estas personas que tristemente no tiene un techo en el que cobijarse, Fran Capacete.

CONOCE LA HISTORIA DE FRAN CAPACETE:

Llegó Santander hace 11 años desde Sevilla, su tierra natal, y tras una mala etapa se vio obligado a vivir en la calle.

Hace siete años que Cáritas “le tendió la mano” y desde entonces su vida ha cambiado de forma radical “estoy encantadísimo, me han salvado la vida, cuando me tendieron la mano, estaba yo más allá que acá”.

Recordaba Fran, “me pasó un poco de todo, entre familiar, laboral, caí en la cosa del pasado, ¿por qué no hice esto, por qué no hice aquello?, y me quedé totalmente atrapado”.

Aunque ahora asegura "es todo muy diferente porque hay un aliciente en mi vida, no hay punto de comparación, gracias a las actividades que tenemos con ellos, ha sido un tiempo precioso, no puedo olvidar a la chica que me dijo ¿quieres que te ayude?, yo enseguida me puse en pie de un salto y le dije, por supuesto, claro que sí".

Los problemas de salud que padece no le han permitido trabajar, todavía, pero está expectante, ya que nos ha contado que"hay algo a la vista, estoy muy ilusionado, a ver si sale".





"¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES SIN HOGAR?"

Olga estuvo presente en la concentración llevada a cabo en la Plaza Porticada de Santander ante más de 100 personas (el lema este año es ‘Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura’) y, tras leer el manifiesto pidiendo de nuevo que el derecho humano a la vivienda sea una prioridad política, expuso en COPE que "la pregunta no es por qué hay 2 mujeres en la calle en Cantabria; la pregunta es ¿dónde están esas mujeres? Están invisibilizadas. Es verdad que tardan más en llegar a una situación de calle que los hombres, y cuando lo hacen tienen un deterioro mucho mayor, porque agotan antes todos los recursos posibles que encuentran. Sobreviven en viviendas inseguras, muchas veces bajo amenaza de desahucio o violencia machista, transitando por múltiples viviendas durante cortos periodos de tiempo, y en situaciones informales o aceptando alojamiento a cambio de cuidados"

Esta es la razón de su baja visibilidad para el sistema, ya que su exclusión se produce en gran medida dentro del ámbito privado. “Una situación derivada de la lenta respuesta que reciben por parte de la Administración Pública, lo que aumenta su estigmatización, desprotección y vulnerabilidad”

UNAS 300 PERSONAS SIN HOGAR:

A pesar de que no existen cifras oficiales sobre personas sin hogar en Cantabria, algunos estudios realizados hablan de unas 300. Olga reconoce que “salir de la calle no es fácil. Son procesos largos y costosos. Nosotros ofrecemos un acompañamiento integral que incluye alojamiento, pero también necesidades básicas, talleres o acceso a derechos sanitarios, sociales y jurídicos, entre otros”.

Así, las personas, además de ser acogidas en pisos de estancia temporal, pensiones y habitaciones, reciben una atención personalizada, lo que permite su derivación a recursos específicos fuera de la entidad, si se considera oportuno. Actualmente, 17 personas participan en el taller de fotografía que Cáritas tiene en marcha en Santander; 7 en Delfos, el taller de autoconocimiento personal y emocional encaminado a desarrollar habilidades para gestionar la vida diaria, y 8 en Activa, que incide en aspectos cognitivos.

Por otra parte, en el Hogar Belén, gestionado de forma conjunta con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, residen 7 personas con enfermedades crónicas que necesitan acompañamiento y no tienen una red familiar o social que se la preste.