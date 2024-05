Cuando tu hijo es el acosador: "Insulta, coacciona, amenaza... ¿Estamos ante un futuro maltratador?"

Este jueves se celebra, como cada 2 de mayo, el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Una lacra que sigue latente y que, a pesar de los esfuerzos y programas que se llevan a cabo para impedirlo, no tiene visos de que desaparezca en un futuro a corto o medio plazo.

Es duro encarar una problemática así, que tu hijo sufra “bullying” en el aula. Es el caso de María, que ha contado en COPE Cantabria que el acoso que ha sufrido Adrián, su pequeño de 11 años, está judicializado. Tanto él como toda la familia cargan con este sufrimiento: "Toda la familia estamos yendo a terapia familiar, incluso la hija pequeña que está estupendamente; pero por si acaso... Todos al final arrastramos el problema".

NO HICIERON NADA:

La impotencia que sufre María radica en que, en su momento, ni ella, ni su entorno, ni el colegio, percibieron como algo grave el cambio de actitud de Adrián: "A veces nos comentaba los líos que tenía en clase a veces y al final no le damos la importancia que merece, y es ahí donde los padres metemos la pata. A partir de ahí dejó de contárnoslo, y fue nuestro error; por eso hago un llamamiento a los padres, que escuchen a sus hijos y les hagan caso".

"Nosotros vimos actitudes en él que hacía que no se comportara como era siempre, feliz, risueño, contento... Y de repente no hablaba, si le preguntabas algo te contestaba mal, muy susceptible constantemente. Avisamos al colegio, que no estaba teniendo actitudes correctas, y mientras fuimos a dos psicólogas; la segunda fue quien percibió que el problema no radicaba en casa sino en el colegio".

"Básicamente, a lo que nos invitaron es que nos fuéramos del colegio. Su profesora, que es a quien le hemos puesto la demanda además de al colegio, sabía de este acoso que él sufría y no nos dijo nada hasta que le dijimos qué era lo que habíamos descubierto. A Adrián le pegaban, le robaban el material escolar y se lo pasaban de unos a otros, le insultaban a lo bajo y él se alteraba... Y la profesora lo que hizo fue aislarle, apartarle del grupo, y me decía a mí que es que Adrián no podía trabajar en grupo".

"EL ACOSO QUE SUFRIÓ ÉL FUE PEOR":

Pero si es difícil asumir que tu hijo está sufriendo acoso escolar, debe ser aún más complicado para unos padres cuyo hijo o hija es quien acosa a los demás. Gema relató su testimonio en COPE Cantabria. Reconoce la conducta inapropiada de su hijo, de 16 años (repitió en Primaria y 1º de la ESO), con dos compañeros de clase a los que saca 2 y 3 años: "Ha sido reciente, el 7 de marzo de este año. Nos convocan a una reunión en el colegio y nos dicen que mi hijo está teniendo conductas disruptivas con dos compañeros que tienen habilidades sociales disminuidas, por decirlo así. No se ha adaptado al sistema escolar actual y arrastra una serie de problemas"

¿Qué es lo que hace el hijo de Gema? "No es acoso físico sino simplemente, que no es menos doloroso, insultos, desprecios, ninguneos, coacciones, amenazas... Él se queda un poco sorprendido; me dice que sí realiza estas conductas, pero no lo ve como un acoso. Porque él tenía en el recuerdo en Primaria cuando a él le acosaban, que eran insultos más graves y una situación más tensa. Él no es consciente de que él es el acosador. Tiene una superioridad física y de edad con sus compañeros; unos acaban la niñez y él es un adolescente pleno. No comparte nada con sus compañeros de clase. La conclusión a la que hemos llegado es que este niño al que él acosaba es como si fuera el hermano pequeñoque admira al hermano mayor, y siempre está detrás de él, y al hermano mayor le molesta...".

"ME DIJE QUE MI HIJO NECESITABA AYUDA":

Gema confiesa que fue duro aceptar que su hijo es alguien que acosa a los demás: "Al principio fue un poco complicado, pero desde que salí de la puerta del colegio me dije que mi hijo necesitaba ayuda. He sido madre de un niño acosado, pero ¿el acosador...? Se queda totalmente desprotegido, nadie te dice cómo debes actuar. No quería que se quedara al margen. Ahora se podría considerar esto como una chiquillada, pero en un par de años estas conductas pasan a ser delictivas; ¿qué estamos, ante un futuro maltratador...?".

"Él tiene una frustración total, porque vales según las notas que obtienes; si sacas buenas, eres un niño brillante. Si las sacas malas, ya eres el macarra o el tonto de clase... Sin esperar al cole ni nada, me puse en contacto con la Hospitalidad de Lourdes, y este año participó como camillero en su excursión, para que viera la realidad de la vida; ha sido la experiencia y aprendizaje más grande que haya podido tener".

Si necesitas ayuda para solucionar un problema de acoso escolar, puedes ponerte en contacto con la Asociación Tolerancia Cero al Bullying.