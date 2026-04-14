Así serán los nuevos menús escolares a partir del jueves: más legumbres y pescado y menos carne

Todos los centros educativos deberán transformar sus menús para ofrecer una dieta más saludable y sostenible. El nuevo decreto, que afecta tanto a colegios e institutos públicos como privados, impone una drástica reducción de la carne y la eliminación casi total de los procesados, al tiempo que prohíbe las bebidas azucaradas y los ultraprocesados de las máquinas expendedoras.

La nutricionista Laura Morales, del Centro de Nutrición Júlia Farré de Barcelona, valora muy positivamente la medida, asegurando que, aunque algunos centros ya habían comenzado a aplicar cambios similares, esta nueva normativa supone un paso decidido en la dirección correcta para la salud de los más jóvenes.

Un menú más verde y con más pescado

El cambio más significativo del nuevo decreto es la reestructuración de las proteínas. Los menús escolares limitarán la carne a un máximo de tres raciones por semana, mientras que la carne procesada se reduce a una única ración mensual. En su lugar, se aumenta la presencia de pescado, que deberá servirse entre una y tres veces por semana, priorizando el pescado azul.

Además, las legumbres y hortalizas ganan protagonismo en las guarniciones, con una frecuencia de una a dos veces por semana, y se establece la obligatoriedad de incluir pan integral al menos dos veces por semana, una demanda histórica de los expertos en nutrición.

Para la nutricionista Laura Morales, la incorporación del pan integral es "un gran paso", ya que hasta ahora su presencia era prácticamente testimonial. Estos cambios, en su conjunto, dibujan un panorama alimentario mucho más alineado con la dieta mediterránea y con un "impacto muy positivo en la salud", según la experta. Se espera que estas modificaciones no solo mejoren la calidad nutricional de las comidas, sino que también sirvan para reeducar el paladar de los niños y adolescentes, acostumbrándolos a sabores y texturas más naturales y saludables.

Vamos en la buena dirección"

Comedor escolar

El comedor como escuela de hábitos

La escuela es un pilar fundamental en la creación de hábitos, y la alimentación no es una excepción. Se calcula que aproximadamente un 40% de los alumnos de infantil y primaria comen en el colegio, lo que convierte al comedor escolar en un espacio clave para la educación nutricional. Laura Morales subraya que, aunque los principios alimentarios se aprenden en casa, "gran parte del tiempo lo pasan en la escuela", por lo que las opciones disponibles en el menú tienen una influencia directa en sus preferencias futuras. La eliminación de las bebidas azucaradas y estimulantes de las cafeterías y máquinas expendedoras es, en este sentido, "un cambio bestial", celebra.

Aunque la nueva normativa es un avance, Morales reconoce que el comedor no puede revertir por completo los malos hábitos que puedan existir en casa, a menudo condicionados por "el ritmo de muchas familias" que no deja tiempo para cocinar menús más saludables. Sin embargo, sí puede actuar como un contrapeso fundamental y un modelo a seguir.

Habrá más pescado en los menús escolares

La experta señala que ya existen colegios que ofrecen recomendaciones de cenas a los padres para complementar el menú escolar, una práctica que ayuda a equilibrar la dieta semanal del niño y a implicar a las familias en el proceso educativo.

La asignatura pendiente: educación nutricional

Más allá de los menús, los expertos insisten en la necesidad de ir un paso más allá e integrar la educación nutricional como una asignatura formal en el currículo escolar. Laura Morales se muestra crítica con la situación actual, donde la formación en este ámbito es muy deficiente. "Yo no recuerdo que se diera en la escuela. No sé si a día de hoy está presente, pero la información es muy pobre", lamenta. En su opinión, "se debería intentar inculcar mucho más a los jóvenes" los beneficios de una buena alimentación para la salud.

La información es muy pobre"

La nutricionista advierte, no obstante, de la importancia de adaptar el discurso, especialmente al tratar con adolescentes, para evitar mensajes que puedan ser contraproducentes. La clave, afirma, es enfocar la educación en los beneficios de comer sano más que en la restricción. La implementación de este decreto es vista por toda la comunidad experta como una inversión en salud de cara al futuro, una herramienta para normalizar la dieta mediterránea desde la infancia y asegurar que las nuevas generaciones crezcan con una mayor conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada.