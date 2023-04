El Ayuntamiento de Suances presentará alegaciones contra la ubicación de la nueva Vuelta Ostrera en Cortiguera

El Ayuntamiento de Suances y la mesa de trabajo de la Estación depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera presentarán alegaciones en contra de la decisión de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de ubicar la nueva depuradora junto a las viviendas de Cortiguera.

Así lo ha decidido la mesa de trabajo que convocó el Consistorio tras recibir el pasado 30 de marzo la notificación de la CHC en la que comunicaba que la propuesta elegida para la ubicación de la depuradora Vuelta Ostrera 2 era "a 300 metros de la actual".

Según ha informado el Ayuntamiento, el abogado que respalda los movimientos de esta comisión de trabajo, Marcelino Abraira, ha definido la situación como de "una auténtica injusticia" y ha exigido una "justificación técnica viable" que ampare este proyecto.

Además, ha señalado que la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental prohibe la existencia de una única alternativa para la construcción de la depuradora, como ocurre tras haberse descartado la de Cuchía (Miengo) y la de Riaño (entre Torrelavega y Santillana del Mar).

Para el responsable jurídico, resulta "paradójico" que hayan pasado 20 años de una sentencia que exigía la demolición de la actual depuradora y que ahora se contemple la construcción de una nueva a tan solo 300 metros de la anterior, "generando un impacto en una zona que cuenta con elevados valores ambientales".

"CRITERIOS POLÍTICOS" EN LA DECISIÓN

Así, la Corporación suancina ha rechazado varias veces en Pleno la instalación de la nueva depuradora en Cortiguera y ha instado al Parlamento de Cantabria a que también la rechazase, adjuntando para ello "documentos basados en criterios técnicos y no políticos".

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya (PSOE), ha mostrado su "total malestar" al respecto y ha dicho que no entiende que "lo que antes no era posible ahora es viable", en relación a la ubicación de la depuradora. Así, ha considerado que la decisión que puede venir determinada por "criterios políticos y no técnicos".

Además, ha avanzado que desde el Ayuntamiento "se va a pelear hasta las últimas consecuencias luchando hasta todo aquello que nos permita la ley".

Junto al Consistorio, representado por todos los grupos municipales (PSOE, PP, Cs y PRC), trabajan en esta misma línea y nivel local IU/Podemos, SOS Suances, Ecologistas en Acción, la Junta Vecinal de Cortiguera, la Plataforma Vecinal de Cortiguera y vecinos del municipio.