Aquí tienes "El Avispero Electoral" de Cope Cantabria con todos los candidatos a la alcaldía de Santander

La Cadena Cope en Cantabria celebró este martes 16 de mayo el debate electoral con los números uno a la alcaldía de Santander, con las 6 principales fuerzas políticas de la capital representadas en el consistorio santanderino, antes de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo. Participaron Gema Igual (PP), Daniel Fernández (PSOE), Felipe Piña (PRC), Javier Ceruti (Ciudadanos), Keruin Martínez (IU-Podemos) y Emilio del Valle (VOX).

La cita se llevó a cabo desde las 12.00 horas en la sala UP del Casyc y duró 2 horas.

Durante ese tiempo los 6 participantes debatieron sobre varios ejes temáticos relativos a economía y empleo, política fiscal, inversiones del Gobierno y el Estado, Proyectos culturales o movilidad. Los candidatos tuvieron un primer turno de un minuto para exponer sus ideas sobre cada asunto, y un segundo turno de 45 segundos de réplica.

POLÍTICA FISCAL:

Keruin Martínez: "Santander necesita un proyecto de ciudad integral, todas y cada una de las propuestas que hacemos deben estar relacionadas con otras muchas, y eso no es distinto en materia fiscal. Quiero también romper un mantra... impuestos sí o impuestos no... esa no es la cuestión, sino dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, que la fiscalidad debe ser progresiva. Subir o bajar impuestos es un error, porque con ellos se van a poner las aceras en San Román, la remodelación del Cabildo, canalización y saneamiento de la calle Vistalegre... Nosotros proponemos activar una bonificación sobre bienes inmuebles a los comercios de hostelería y pequeñas empresas por índice de contratación, por cada puesto de trabajo que pueda generar".

Felipe Piña: "El mantra es que Santander es la ciudad con menor índice de carga impositiva en los bienes inmuebles, pero enmascara una realidad muy negativa, que es el poder adquisitivo de los santanderinos. No podemos carecer de un presupuesto, que es un tema fundamental. Solo el 25% de la cantidad de ese capítulo es el que se destina a inversiones reales; de 4 euros que pagamos en impuestos recuperamos en inversión real 1. Hay muchísimo margen de maniobra en términos fiscales; toda la carga impositiva que un comerciante tiene para mantener el comercio tiene un índice disparado...".

Emilio Del Valle: "Con una mano exprimen al vecino, y con la otra financian asociaciones, chiringuitos, patronal... ¿Por qué van 50.000 euros en subvenciones a la CEOE o en ayudas a cooperación al desarrollo que no sabemos dónde se quedan? Hay que acabar con el gasto improductivo, como los 156.000 euros destinados en esta legislatura a vivienda con perspectiva de género en la India... Desde Vox queremos que todas las tasas e impuestos sean reducidos al máximo. ¿Por qué el PP no bonifica el IBI a las familias numerosas? Lo principal para bajar impuestos es recortar el gasto que no sirve para mejorar la vida de los vecinos".

Daniel Fernández: "En la política fiscal hay que hacer un diagnóstico de Santander, los números no engañan. Las tasas de las basuras se inflaban, subían un 125% mientras que el servicio dejaba mucho que desear, con una ciudad más sucia de lo que ha estado en la vida. En las últimas semanas nos llegaba el recibo de las tasas de aguas, que el PP decía iba a bajar, pero ha subido un 11% por la nula capacidad de negociar con la concesionaria, como sí hizo el Gobierno de España con la tasa del gas. Es cuestión de voluntad política. Abogamos porque los impuestos se vean reflejados en unos servicios de calidad, no subirlos o bajarlos".

Gema Igual: "Las cifras cantan. Los santanderinos se han ahorrado todos los años 20 millones de euros. Como tenemos un ayuntamiento saneado, hemos podido bajar impuestos; no es sí o no, es proteger la economía familiar. No es verdad que se haya subido la tasa de basura; lo que no dicen es que va incluido el canon de basuras... Tiene el IBI más bajo de las capitales de provincia. Se bonifica a las familias numerosas, a los mayores de 65 años, a los que creen empleo, a los que tengan obras de accesibilidad, etc... Vamos a ayudar a los que tengan una vivienda de más de 50 años con el informe de la estructura de la vivienda, subvención a la movilidad sostenible, o polígonos industriales porque les bonificaremos los vados... Mal que les pese, tenemos el ayuntamiento saneado".

Javier Ceruti: "No vamos a dar ninguna sorpresa. Llegamos prometiendo cosas hace 4 años, las hemos cumplido, y seguiremos así. El dinero tiene que estar en los bolsillos de los ciudadanos. Queremos que se reduzca la carga fiscal. El IBI está en el mínimo legal; es verdad. Vamos a continuar con las políticas de apoyo a la familia, vamos a crear una bonificación de la plusvalía 'mortis causa' porque no podemos pagar por lo que ya pagaron nuestros padres...; para la rehabilitación de vivienda habitual, para comercios de menos de 200 metros... intentaremos reactivar la economía. Si quieren garantía, acudan al que lo ha demostrado con hechos".

El debate electoral ha permitido conocer las propuestas que los partidos realizan en ámbitos fundamentales para el desarrollo de la capital, a tan solo unos días de que se celebren las elecciones. En estos momentos las encuestas insisten en que hay un 20% de indecisos, por lo que los candidatos han dispuesto de una gran oportunidad de trasladar sus programas a muchos de ellos.

La próxima cita de "El Avispero Electoral" será el próximo martes 23 de junio, también desde la sala UP de Casyc de 12:00 a 14:00 horas, con los candidatos a la Presidencia de Cantabria con representación en el Parlamento regional.