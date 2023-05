Aquí tienes "El Avispero Electoral" de Cope Cantabria con los principales candidatos a la Presidencia Regional

La Cadena Cope en Cantabria celebró este martes 23 de mayo el primer debate electoral con candidatos a la presidencia del Gobierno regional, de las 5 principales fuerzas políticas de la comunidad, antes de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo. Participaron Miguel Ángel Revilla (PRC), María José Sáenz de Buruaga (PP), Pablo Zuloaga (PSOE), Félix Álvarez (Ciudadanos) y Leticia Díaz (Vox).

La cita se celebró en la sala UP del Casyc, abierta al público, con un lleno absoluto y con varias decenas de personas aguardando a la apertura de las puertas para garantizarse la entrada al debate (en el de la semana anterior, en "El Avispero Electoral" con los candidatos a la alcaldía de Santander, hubo gente que se quedó sin asiento y no pudo acceder a la sala).

Durante los 100 minutos de debate, los 5 participantes debatieron sobre 5 ejes temáticos: El primero fue sobre propuestas económicas y empleo; el segundo sobre prioridades en las infraestructuras de Cantabria; el tercero sobre el sector primario; el cuarto sobre gestión sanitaria y el quinto sobre inversiones del Estado.

Los candidatos tuvieron un primer turno de 1 minuto y medio para exponer sus ideas sobre cada asunto, y un segundo de 1 minuto de réplica.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL:

Pablo Zuloaga (PSOE): "Desde el PSOE defendemos un modelo fiscal progresivo y progresista, que garantice la creación de empleo que estamos viviendo, a pesar de sufrir la pandemia y la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. La EPA nos sitúa en la 3ª Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo. Son más las mujeres, jóvenes y hombres que se incorporan al mercado laboral, gracias entre otras cosas al programa de empleo juvenil o la Ley de Ciencia. Una industria que debemos apoyar, que pasa por la transición ecológica, con especial relevancia en el sector primario, clave para luchar contra el despoblamiento rural. Este ejercicio los ciudadanos disfrutan de deducciones en la declaración de la renta con, por ejemplo, más de 80.000 cántabros que han obtenido la bonificación de 100 euros para rentas de menos de 30,000 euros. Son hechos que demuestran que podemos sacar adelante los principales servicios públicos".

Leticia Díaz (VOX): "Cantabria padece una presión fiscal del 35%. Los cántabros hemos perdido poder adquisitivo y hace falta tomar medidas: Bajar los impuestos, y no olvidemos el impuesto silencioso, la inflación, que es del 8´3%. Hay que acabar con los gastos improductivos, como el de la memoria histórica. En industria nos hemos acostumbrado a malas noticias, y además a una gran pérdida de empleo asociado a esta realidad. El último caso, un ERTE de Teka hasta julio de 2024. Hay que reducir la burocracia y las cargas impositivas por estos delirios climáticos. Somos una Comunidad Autónoma muy envejecida y, sin tejido industrial, no hay futuro. Debemos revertir cuanto antes esta situación".

Félix Álvarez (Ciudadanos): "El año pasado, de los 3.340 millones de presupuesto, los cántabros pagamos 517 millones de euros para pagar la deuda, casi lo mismo que se gastó en educación. Hoy hay 47 altos cargos más que en 2019, cuando empezó la legislatura; no podemos hablar de chiringuitos porque se enfadan Revilla y Zuloaga... Cuando lleguemos al gobierno haremos una auditoría externa, reduciremos a 7 las consejerías, en vez de las 9 actuales; eliminaremos aquellas fundaciones que son chiringuitos para colocar amiguetes... Revisaremos todo el presupuesto para acabar con el gasto innecesario. No será fácil porque muchos viven como Dios..., pero así utilizaremos los recursos para las cosas más importantes. Y entonces, y solo entonces, podremos bajar los impuestos. Prometemos un cambio de paradigma. De la industria, salgan y vean lo que hay... Necesitamos que Cantabria sea una Comunidad Autónoma atractiva".

María José Sáenz de Buruaga (PP): "Cantabria lo tiene todo para ser la tierra de las oportunidades. Lo que no tiene es un gobierno que la haga funcionar, y por eso nos quedamos atrás. Cada vez hay menos industria, menos jóvenes, y se encamina a ser una comunidad envejecida y de turistas... Pero tiene solución. Mi prioridad es hacer que funcione la economía, cambiando el modelo productivo. Revalorizando la industria, el medio rural y el sector servicios. Hay que dejar de ser un territorio hostil para la inversión privada. Vamos a eliminar barreras a la economía y poner alfombra roja a los que quieran invertir. Bajaremos los impuestos, todos los que se puedan. Cantabria necesita una sociedad, familias y autónomos más prósperos. Impulsaremos la FP dual, porque la gente joven se va y las empresas no encuentran mano de obra cualificada. Y para los nuevos autónomos, aprobaremos una cuota "0" para los dos primeros años".

Miguel Ángel Revilla (PRC): "Hay personas que están empeñadas en decir que Cantabria se va a la ruina, hacia atrás, pero la realidad es otra. No se han cumplido los vaticinios catastrofistas de hace un año. Llegué al gobierno en 1995 y volví en el 2015. Me encontré en el 2015 con 51.500 parados, y ahora hay 25.000. ¡Cuántas Comunidades Autónomas quisieran tener el paro de Cantabria...! Solo nos supera Euskadi y Aragón. Somos la 3º comunidad con menos paro. La renta media de los cántabros ha aumentado en 5.100 euros. Hay dos datos recientes; Cantabria es la 3º comunidad con menor índice de pobreza de España, con un 6´6%, por debajo de la media. La educación es clave para el PRC; en el índice de valores educativos tenemos un 6´8, solo nos supera Euskadi, siendo la media 4´3. Que alguien no esté satisfecho me parece increíble. En impuestos, estamos en la media, y hay dos impuestos que este gobierno ha puesto a la cola, el de sucesiones y donaciones".

El debate electoral ha permitido conocer las propuestas que los partidos realizan en ámbitos fundamentales para el desarrollo de la región, a tan solo 5 días de que se celebren las elecciones. En estos momentos las encuestas insisten en que hay un 20% de indecisos, por lo que los candidatos tienen una gran oportunidad de trasladar sus programas a muchos de ellos.