¿Quién conoce a la pareja de Lamasón?

La etapa de hoy entre Cades y Cicera, algunos crucenos la alargan hasta Lebeña, no es una gran etapa paisajísticamente hablando, aunque tiene sus secretos escondidos.

Gran parte de la ruta discurre por la carretera lo que le quita algo de valor. Si uno mientras camina agudiza el oído, puede sentirse acompañado por el susurro del rio Lamasón que, a pesar de la distancia entre carretera y cauce, se deja oír.

Es un tramo en el que hay que tener cuidado con el tráfico. No es que haya mucho, pero a pesar de los grandes letreros que advierten de la presencia de peregrinos, los conductores parecen no verlos a tenor de la velocidad a la que pasan.





Uno de los pueblos por los que pasa esta ruta antes de meterse por camino más rural, es La Fuente. Y aquí sí hay un par de tesoros que merece la pena mencionar.

El primero de ellos, a pie de carretera, la iglesia de Santa Juliana, una pequeña ermita del siglo XII que constituye el mejor ejemplo del estilo románico de toda la Comarca del Saja-Nansa y que por desgracia estaba cerrada.





El otro tesoro, este algo más oculto, son un par de bustos en piedra que forman parte del muro de una vivienda a los que se conoce como “la pareja de Lamasón”.

El busto del hombre, muy desdibujado por el paso del tiempo, no dice gran cosa, aunque sí llama la atención. El de la muer, cuyos rasgos se conservan algo mejor, es el que inquieta. No por el busto en sí, sino por la inscripción que lo acompaña: "CToS pasan que no buelben. Año de 1625” La inscripción se interpreta como “cuántos pasan que no vuelven”.

¿Se referirá a los crucenos?, ¿será una maldición del pasado? Nadie lo sabe explicar muy bien pero sí te digo una cosa. Si estos bustos llegan a estar en otro sitio, a su lado habría una tienda de suvenires, con llaveritos de la pareja de Lamasón, y un buen bar donde tomarse un refrigerio.

Explotar de alguna manera las riquezas y curiosidades del Camino Lebaniego también es una manera de ayudar a su promoción y conservación.