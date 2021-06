De peregrino a cruceno para venerar el Lignum Crucis

Hoy me he hecho la primera etapa del Camino Lebaniego, la que va desde San Vicente de la Barquera hasta Cades.

Han sido más de 30 kilómetros, me he perdido en un par de ocasiones y se que he hecho varios kilómetros de más, muy duros por el estado en el que, tras las lluvias de estos días, se encuentra parte de la ruta.

La etapa arranca tranquila y discurre por unos primeros kilómetros bien asfaltados en los que se echa de menos alguna señal en algún cruce.

La cosa se ha complicado al llegar a la que seguramente será una de las zonas más bonitas de todo el Camino. La senda fluvial del Nansa. Kilómetros de sendero que discurren paralelos al cauce del rio con la única compañía del ruido de los pájaros y el murmullo del agua.

Una senda de montaña, que el agua de la lluvia caída estos días atrás ha convertido en una pequeña trampa. Al abundante barro del terreno, hay que sumar lo resbaladizo de las zonas de roca y piedras e incluso de las pasarelas de madera debido al verdín.





Un par de árboles caídos, y una vegetación en algunos momentos más alta de lo deseable, me han impedido disfrutar de todo un espectáculo de la naturaleza como es la cuenca del Nansa.

Una senda que forma parte de los Lugares de Importancia Comunitaria en Cantabria, recogidos y protegidos por la Red Natura 2000, y que si no llega a ser por el mal estado del terreno hubiera disfrutado mucho más.

Alisos, fresnos, laureles, sauces saludan al caminante que en este Camino Lebaniego recibe el nombre de “cruceno” o “crucero”. Nombre que desde la Edad Media se da a los peregrinos que quieren llegar hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana para venerar el Lignum Crucis.