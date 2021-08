El Racing podrá ocupar el 50% de aforo en El Sardinero, a pesar de que Santander vuelve al nivel 3 de riesgo

Buenas noticias para los aficionados del Racing en general, y sus abonados en particular. Las medidas anunciadas por el Consejero de Sanidad Miguel Rodríguez este martes 24 de agosto, donde vuelve el semáforo Covid a la región, no van a impedir la asistencia de público en las gradas de El Sardinero. A pesar de que Santander está en un nivel 3 de riesgo sanitario (junto a otros 11 municipios cántabros), las restricciones obligatorias que entrarán en vigor a las 00:00 horas de la madrugada del jueves al viernespermitirá el acceso de hasta el 50% del aforo del estadio; es decir, hasta 11.111 espectadores. Lógicamente, los más de 7.000 abonados no tendrán ningún problema en poder acudir al campo a animar a su equipo. De hecho, incluso se podrán poner a la venta entradas para que los aficionados que no sean abonados puedan presenciar el choque ante el Tudelano.









ASIENTO FIJO Y HABILITADA LA PREFERENCIA OESTE :

El Racing ha mejorado el protocolo de acceso a los Campos de Sport de El Sardineropara sus abonados del curso 2021/22, siempre respetando las medidas sanitarias a las que obliga la pandemia provocada por la COVID-19. Las principales novedades al respecto son las siguientes:

El abonado mantendrá un asiento fijo en El Sardinero , que será asignado con la entrada para el primer partido al que acuda ( puede ser ante el Club Deportivo Tudelano este domingo 29 o en jornadas posteriores ). Este proceso único puede llevarse a cabo tanto en las taquillas del estadio como online , a través de la web entradas.realracingclub.es. Para acceder al estadio será necesario portar el carnet, la referida entrada (hay que conservarla) y el DNI . A causa del proceso de validación en los accesos, el club solicita a todos los abonados que acudan a Los Campos de Sport con antelación suficiente , pues las puertas se abrirán 2 horas antes del comienzo de cada encuentro.

La gran mayoría de asientos de Preferencia Oeste (los correspondientes a la zona más centrada) quedarán habilitados para abonados de la temporada 2021/22, evitando su traslado a Tribuna Sur. Para cumplir con el protocolo anti COVID-19 de la RFEF, que obliga a que los jugadores suplentes de ambos conjuntos se sitúen en la grada de detrás de los banquillos, éstos se ubicarán en las zonas laterales de la misma que cuentan con una pasarela de acceso al terreno de juego.

Estas medidas permanecerán vigentes mientras no haya variaciones en la situación epidemiológica en Cantabria provocada por la COVID-19. Además, los 300 abonados de la presente campaña que han retirado ya su entrada para el partido entre el Racing y el Tudelano pueden cambiar su asientoen las taquillas de Los Campos de Sport, cuyo horario hasta el viernes día 27 es de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.