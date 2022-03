Final perfecto para el CV Torrelavega y Clara Presmanes: Permanencia en Superliga 2 y entrar en el '7' ideal

La Federación Española de Voleibol ha tenido en cuenta el gran partido del Club Voleibol Torrelavega ante el Covadonga que dio la permanencia al equipo cántabro y ha incluido a una de sus jugadoras destacadas en el mismo, la joven central Clara Presmanes Gárate, dentro de su equipo ideal de la jornada.



La efectividad al saque de la jugadora todavía juvenil, natural de Astillero, fue clave para que el equipo se escapara en el marcador al inicio del partido, con cuatro saques directos logrados de manera consecutiva, lo que unido a los otros tres que consiguió en el resto del partido conceden a Clara Presmanes el honor de ser la mejor sacadora de la jornadaen toda la Superliga 2.



A los siete puntos al servicio se suman dos tantos en acciones de bloqueo y once más al remate, con un gran porcentaje de efectividad para completar los 20 puntos que convirtieron a Clara Presmanes en la mejor anotadora del encuentro y una de las mejores de la jornada.



Una vez conocida la noticia, Clara expresaba sentirse "muy contenta", pero quería resaltar la importancia de este éxito a nivel colectivo "porque sin la ayuda de todo el equipo esto no hubiese sido posible, porque todas jugamos muy bien el pasado sábado y esto es gracias al trabajo de todas durante todo el año".









El inicio de partido resultó clave, tanto al saque, donde logró cuatro puntos directos consecutivos, como en las acciones previas "porque antes de irme al saque ya había hecho dos remates que fueron puntos y todo eso junto me dio confianza y ánimo para el resto del partido", explica Clara resumiendo su espectacular entrada al choque.



Además de su rendimiento particular, la joven central no se olvida del ambiente mágico que se vivió en La Habana Vieja el pasado sábado, con una grada llena que empujó al máximo: "fue increíble el ambiente, disfruté muchísimo con ese apoyo del público", explica antes de hacer un balance satisfactorio de la temporada "porque el objetivo era la permanencia y lo conseguimos con mucho trabajo y esfuerzo. Además hemos tenido muchas situaciones difíciles como lesiones y casos de COVID en el equipo que hemos superado".



Con esa satisfacción del objetivo cumplido de acabar el año de la mejor manera posible, con victoria y con esa presencia en el siete ideal de la jornada, rodeada de jugadoras de gran experiencia, Clara Presmanes manifiesta sentirse "feliz por lo conseguido y porque he disfrutado un montón durante la temporada".