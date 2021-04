"Espero que, si Andrade es positivo, solo se le confine a él y sus 3 contactos del vestuario para poder jugar"

El Racing se vuelve a topar con el coronavirus. Si Jon Ander ha superado el Covid-19 dos veces, y la plantilla tuvo que lidiar con sendos confinamientos totales de jugadores y cuerpo técnico, ahora es Pablo Andrade el que ha dado positivo en un test de antígenos realizado durante la mañana del miércoles 14 de abril, que ha obligado a suspender el entrenamiento programado en La Albericia y a que el Racing se encierre de nuevo en sus casas.

A falta de confirmación oficial del positivo del lateral izquierdo brasileño mediante una prueba PCR, el estricto protocolo marcado desde la Consejería de Sanidad y Salud Pública indica que, de nuevo, la plantilla, técnicos, y todo aquel cercano en el día a día del primer equipo deberían permanecer 10 días de confinamiento domiciliario (sean o no positivos) al considerarles contactos estrechos de Andrade. Por tanto, se tendría que aplazar el partido del domingo en El Sardinero entre el Racing y Osasuna "B" al coincidir la disputa del encuentro con el tiempo de prevención de riesgos de contagio marcado por Sanidad, que obliga a estar recluidos en sus hogares.

EL RACING HIZO LOS DEBERES

Pero en este caso concreto, podría haber un salvoconducto; tras sufrir Jon Ander el último contagio, el club se afanó en tomar medidas muy exigentes de cara a prevenir posibles futuros casos que obligara a confinarse a todo el primer equipo. En los desplazamientos, la expedición verdiblanca viaja en 2 autobuses, con mascarilla puesta en todo el trayecto y sin permitir comer y beber dentro del vehículo. En los entrenamientos diarios, los jugadores se cambian en 6 vestuarios distintos, por lo que Andrade únicamente habría puesto en riesgo de contagio a 2 ó 3 compañeros. Tampoco está permitido desayunar en la cafetería de las instalaciones Nando Yosu; hay límite de aforo en la sala de reuniones o en la de fisioterapia... Es decir, el riesgo de contagio por ser contacto estrecho se reduce muchísimo.

Por esta razón, desde el Racing confían en que Sanidad valore el tremendo esfuerzo que el club ha realizado en su protocolo particular de prevención de contagios para que, en caso de que finalmente el PCR confirme el positivo de Andrade, no se tenga que confinar a toda la plantilla en sus casas, y que solo los 2 ó 3 contactos estrechos de dentro del vestuario sufran la consecuencia de no poder entrenarse ni jugar partidos en 10 días. Así, no habría problema en que el resto de la plantilla siguiera trabajando con normalidad y que se pueda disputar el choque del domingo (18:00 horas en El Sardinero) contra Osasuna "B".