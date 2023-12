José Alberto López, entrenador del Racing, celebra este 13 de diciembre un año exacto desde la llegada del asturiano al banquillo verdiblanco. 365 días donde la nota no puede ser otra que sobresaliente.

Sus logros son incuestionables: Salir de los puestos de descenso mediada la temporada pasada, conseguir de forma holgada la permanencia en Segunda (acabó 12º con 54 puntos, sacando 10 a la zona de descenso), y en su nueva temporada estar desde el primer momento en la zona tranquila de la clasificación, peleando incluso por entrar en los 6 primeros puestos, los que dan acceso al ascenso directo a Primera División o, en su defecto, al play-off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

NÚMEROS MUY FAVORABLES:

José Alberto, en total, ha sumado 65 puntos en los 41 partidos (más de 1,5 cada 90 minutos) que ha dirigido al conjunto cántabro en Segunda División. Con el técnico asturiano a los mandos, el equipo racinguista ha firmado un balance compuesto por 18 triunfos, 11 empates y solo 12 derrotas con un registro goleador favorable: 60 tantos marcados y 49 encajados.

El estreno de José Alberto como verdiblanco fue a lo grande porque en su debut como entrenador el Racing, en diciembre de 2022, consiguió una contundente victoria sobre el Fútbol Club Cartagena en Cartagonova (0-3).

Una de las principales características de la etapa de José Alberto al frente del banquillo racinguista es la solidez mostrada en Los Campos de Sport, donde la última campaña logró registros sobresalientes (solo perdió uno de los 11 partidos jugados delante de su afición). Además, este curso 2023/24 los cántabros son octavos en la tabla de Segunda con 29 puntos en 19 jornadas. En El Sardinero solo han sufrido dos derrotas en 10 encuentros.

¿RENOVARÁ?

La comunión del equipo y la grada con José Alberto es total. Pocos dudan de que es el auténtico líder del equipo; tiene a casi todos los jugadores motivados al utilizarles, en mayor o menor medida, en los partidos ligueros (solo Pombo y Juan Gutiérrezparecen no contar en los planes del asturiano).

La pregunta que asalta al racinguismo es la de si renovará su contrato o no con el Racing; el mismo finaliza el 30 de junio de 2024, por lo que en poco más de dos semanas podría negociar con cualquier otro club su incorporación. Todo hace indicar que José Alberto y Manolo Higuera mantienen una buena sintonía y que más pronto que tarde se podría anunciar la ampliación de su contrato. Higuera comentó públicamente lo siguiente respecto a si ve al asturiano receptivo a seguir: "Sí". Claro y rotundo.

Luego dio más detalles: "Es una materia donde los tiempos los marca Mikel Martija, pero creo de verdad, con una convicción plena, que los modelos de éxito en el futbol se dan a largo plazo. No es fácil, porque no es sencillo encontrar a un entrenador que se adapte a la idiosincrasia de un club tan profundamente como lo ha hecho José Alberto en el Racing. Estamos trabajando para hacer un proyecto a largo plazo; no de un año, sino más".