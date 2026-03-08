¿Cómo afrontará el Córdoba de Iván Ania el duelo contra el Racing en El Sardinero? "No va a hacerlo, seguro..."

El Córdoba, próximo rival del Racing (domingo 8 de marzo, a las 18:30 horas), aterriza en El Sardinero sumido en una profunda crisis de resultados que ha generado una "desazón absoluta" en el entorno del club, según el periodista de COPE Córdoba, Toni Cruz.

El equipo dirigido por el exracinguista Iván Ania llega tras sufrir tres derrotas consecutivas en una sola semana frente a Almería (2-1), Ceuta (3-2) y Andorra (1-4), encajando un total de nueve goles y poniendo el foco en la fragilidad defensiva.

Ania no cambiará su estilo

A pesar de la mala racha, el técnico no variará su planteamiento. Según Cruz, Iván Ania mantendrá su propuesta de "juego alegre" y no tomará precauciones especiales ante el líder: "Él, por su cuenta y riesgo, no va a poner el bloque bajo en El Sardinero, eso seguro...", afirma el periodista. La intención del entrenador es "buscarle las cosquillas al Racing" como si el equipo andaluz no estuviera en crisis.

La filosofía del Córdoba se basa en el ataque, en parte porque el equipo "no sabe defender" ni se siente cómodo cuando se repliega. De hecho, Toni Cruz apunta que el conjunto blanquiverde "cuando más ha sufrido, ha sido cuando se ha metido atrás". Su principal arma es el contragolpe, con jugadores como Adrián Fuentes, que es "potentísimo" y capaz de generar peligro con balones en largo.

Rotaciones para cambiar la imagen

Más que un cambio de sistema, lo que se espera en Córdoba es un "cambio de piezas" en la alineación. Varios jugadores quedaron señalados tras la última derrota y se prevén rotaciones. La portería es uno de los focos, donde Carlos Marín podría recuperar la titularidad en detrimento de Iker Álvarez. En defensa, el exracinguista Rubén Alves también podría volver al once inicial una vez superadas sus molestias físicas.

La crisis ha supuesto un "jarro de agua fría tremendo" para un club donde ya se hablaba abiertamente de pelear por el ascenso. Tras un buen mercado de invierno y victorias de mérito, el CEO de la entidad llegó a afirmar que "no renunciaba a nada", incluido el ascenso directo. Sobre la acumulación de derrotas, el propio CEO bromeaba de manera informal, según Cruz: "Bueno, al menos ha sido todo de golpe y no han sido tres semanas recibiendo palos...".

Un parte de bajas incierto

La gestión de las lesiones en el club es muy opaca, ya que, según el periodista, "no emiten parte médica casi nunca". A día de hoy, las únicas bajas seguras son las de Theo Zidane y Fomeyem, un central que lleva cuatro meses fuera sin que se conozca el motivo exacto de su dolencia. Pese a las ausencias, Ania podría repetir la misma alineación que contra el Andorra de medio campo hacia adelante.

El partido del domingo está "marcado en rojo" en el calendario cordobés. Una cuarta derrota consecutiva podría alejar al equipo hasta a siete puntos de la zona de playoff. Por ello, más que una victoria, el objetivo es "dar una imagen totalmente distinta" y recuperar las buenas sensaciones perdidas en los últimos encuentros.