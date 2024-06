Las vacaciones son el momento más importante del año para muchos. Tras muchos meses de arduo trabajo, llega ese momento soñado para el que has estado ahorrando todo el año, pero no siempre esos añorados días de asueto terminan siendo como uno quiere. Y eso, en determinadas ocasiones, puede tener consecuencias. Según un estudio de Caixabank research, el 14% de los visitantes que han sufrido una ola de calor no vuelve a repetir en ese destino vacacional, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la actividad turística frente el cambio climático, que está produciendo, también en Canarias, temperaturas por encima de lo normal en varias épocas del año.

El informe de esta entidad bancaria, basa sus conclusiones en el estudio de los datos de pago de tarjetas de crédito y débito extranjeras de los turistas que visitaron España en temporada alta en los años 2022 y 2023, y deja bien a las claras que un revés meteorológico, provoca que ese 14% no regrese al mismo lugar de vacaciones. Una circunstancia que en Canarias puede afectar, por ejemplo, por los repetidos episodios de calima que sufrimos de manera cíclica en los últimos años.

Este ha sido el caso, de Lady Silva, una madrileña de origen ecuatoriano, que sufrió las consecuencias del polvo en suspensión en sus vacaciones en la isla de Tenerife. “Me habían dicho que podía ver la isla de la Gomera, desde el sur de Tenerife, y no vi absolutamente nada por la calima”, confiesa nuestra protagonista en Herrera en COPE Tenerife, que, además, se vio inmersa “en una gran ola de calor”.





Pero lo que más decepcionó a Lady, fue “tampoco pude ver el Teide, cuando me habían dicho que se podía ver claramente desde diferentes puntos de la isla”. Decepcionada, nuestra protagonista apunta que “me dijeron que era una imagen idílica que se podía ver desde la carretera y sacarte unas fotos preciosas, y sin embargo, me quedé con las ganas, no vi nada”.

¿Volverá o no a Tenerife?

Con este panorama, Leidy confiesa que “me llevé un chasco, porque eran mis vacaciones, me habían contado cosas muy bonitas de Tenerife y no hubo suerte” añadiendo que “yo soy de tez morena, porque mis padres son ecuatorianos, pero fui a la playa y con tanto calor y sol que hacía me quemé completamente y me puse muy roja”.

La cuestión es, ¿Volverá Leidy a visitar la isla de Tenerife? ¿Será de ese 14% que no vuelva? Por el momento, parece que duda, al afirmar que “lo más probable es que no vuelva, porque no me gustaría encontrarme un clima similar, y no quiero que me pase lo mismo”.