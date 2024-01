Críticas a la falta de transparencia del CEO Bethencourt y Molina por los problemas de salud mental

Continúan las reacciones de los padres del CEO Bethencourt y Molina a raíz de la acción de su directora, María José Zamorín, de denunciar ante el Diputado del Común el estado en el que se encuentran los alumnos de 4º de Primaria tras la realización de un test psicotécnico que suspendieron 20 de los 25 estudiantes.

La falta de comunicación por parte del centro, ha sido motivo de enfado por parte de la consejería de Educación, pero también de los padres que se han enterado de toda esta vorágine informativa procedente de los medios de comunicación. Yaiza es la mamá de una niña de 4º de Primaria que no ve comprensible ciertas actuaciones del centro educativo.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, dice no entender cómo se le ha podido realizar un test psicotécnico a unos niños que, recordemos, son menores de edad, y que no se debería desarrollar sin el consentimiento de sus padres. Y, por otro lado, critica que no conozcan aún los resultados de dicha prueba. En una conversación con la directora, le confirmó a esta madre que, de haber algún problema con su hija, lo hubiera sabido. Hecho que plantea dos dudas: la primera es si su hija se encuentra entre los cinco alumnos que superaron el test, o si por parte del colegio no han sido suficientemente transparentes.

Yaiza pone en duda que los niños puedan tener un problema genérico, debido a que puede observar a diario como interactúan entre ellos cuando juegan en el parque. Aunque también otras madres del centro se encuentran en la misma situación de no saber qué ocurre en las aulas de sus hijos.