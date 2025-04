El testimonio de una testigo del motín migrante en Tenerife: “Le arrebataron a su hija de las manos, fue horrible”

Las alarmas se encendían en la tarde de este jueves en el centro de acogida de migrantes gestionado por Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, en el mismo emplazamiento donde antes se situaba la cárcel de Tenerife I. Los migrantes acogidos se levantaban contra la autoridad del centro: tras varias semanas de malestar, denunciaban tratos racistas, malas condiciones en la alimentación, falta de psicólogos y de personal de atención y, por último y la gota que colmó el vaso, la separación forzosa de una menor de brazos de sus padres para llevarla a un centro de menores gestionado por la Dirección General de Juventud e Infancia.

La Policía tuvo que llegar hasta el centro para gestionar y calmar los ánimos, finalmente, recogiendo a la menor que fue entregada al centro de menores y sofocando la protesta. Una vecina de la zona ha descrito en COPE los momentos de tensión que se vieron en los alrededores del centro con la llegada de la Policía: “Muchísima policía, ya te digo, 11 furgonetas de la local, 4 de la nacional, encima de la UIP, que venían todos puestos hasta con spray pimienta. También después escuché un estruendo de gritos a las 12 más o menos de la noche y escuché como dos niños, a mi parecer eran dos, a lo mejor era uno, menores por la voz, gritando 'mamá, mamá, mamá'”.

La policía, finalmente, consiguió llevarse a los menores: “Una madre estaba al lado, se lo arrebataban de las manos. Había también otro chico, no sé si era el padre o la madre, no sé. Y nada, después a los minutitos se los quitaron, se los llevaron y la madre extendida en el suelo, gritando, fue horrible la verdad”.

CONCEPTO DE FAMILIA EN ÁFRICA

También hemos analizado el tema con la abogada especializada en migración, Loueila Sid Ahmed Ndiaye. Ella ha recogido varias denuncias de los familiares afectados y nos cuenta que, posiblemente, hayan hecho una prueba de maternidad a la persona que, supuestamente, era la madre de la joven y habrá dado negativo. La abogada explica que esto se debe a una cuestión cultural: “Pensemos que las familias para nosotros los africanos son mucho más extensas que las que pensamos en Occidente, es decir, las pruebas de ADN que son las que se realizan y que las realizan en Madrid en la Comisaría de Científica son pruebas que digamos que lo que vienen a acreditar es el vínculo directo cuando se trata de una madre, de un padre, pero ¿Qué pasa cuando es una tía? ¿O qué pasa cuando es una vecina que ha asumido los cuidados de ese menor y que ha venido porque su amiga le ha custodiado los cuidados de su hija? Este escenario también se da en el continente africano porque las familias son muchísimo más extensas que las que conocemos comúnmente”.

BARRERA COMUNICATIVA

Además de la separación forzosa de familias y actitudes racistas por parte de la gestión del centro, los migrantes también denunciaron falta de personal profesional para atenderles: psicólogos, educadores y traductores. Y es que la barrera idiomática es una constante a la que tienen que hacer frente los migrantes no solo en este centro, sino desde que dan su primer paso en las islas. La abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye dice que es una desigualdad manifiesta: “Es un muro de una ONG que no te explica, es un muro de un sistema que no te deja irte a la península, es un muro de que se llevan a una menor y no comprendes todo lo que hay detrás. Entonces digamos que todo esto parte de una violencia y no nos hemos dado cuenta de que la estamos reproduciendo con las personas. Y yo estoy segura y de verdad, y creo que hay que hablar de esto también, de que si fuesen personas blancas, estarían escolarizados, estarían aprendiendo el idioma, estarían accedieron a los sistemas de protección”.