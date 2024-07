Dos abogadas, ante el mal estado del centro de menores de Arrecife: “La situación es alarmante"

Cucarachas, hormigas e insalubridad. Con estas tres cosas tienen que vivir a diario los 35 menores migrantes acogidos en el centro La Casa Del Mar, en Arrecife, Lanzarote. No hay más que ver las fotos que se han difundido en las últimas horas al respecto, que no hacen más que demostrar que las instalaciones no están preparadas para el respeto al derecho de estos menores que llegan al archipiélago. Por ello, dos abogadas, Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed, han interpuesto una denuncia por las condiciones de este inmueble.

Ante la gravedad del problema, Loueila Sid Ahmed, especialista en casos migratorios, denuncia: “Esta causa no es que nos la hayamos inventado dos abogadas porque nos conmueve la causa migratoria, es porque recibimos avisos de una situación alarmante por parte de trabajadores y víctimas de la dejadez”.

El Gobierno de Canarias también ha reaccionado al respecto. Este mismo fin de semana, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, asentía que el estado actual del centro no se correspondía con las imágenes. También aseguraba que se había invertido para mejorar el día a día de los migrantes. La abogada Irma Ferrer ha respondido contundentemente en COPE Canarias: “Dicen que se han gastado 4.000 euros. Y han sido en la pintura de un techo que se había quemado y en poner cinta americana en los enchufes. Los chicos siguen viviendo situaciones inadecuadas”.

El Gobierno de Canarias dijo el pasado a la Fiscalía que cerraría el centro, ante su insalubridad, aunque, a día de hoy, permanece abierto.