La sequía amenaza la producción de papa bonita

Los agricultores canarios esperan que la borrasca que llegará en las próximas horas al archipiélago permita paliar de algún modo la sequía que sufre el campo desde el año pasado. No obstante, reconocen que estas precipitaciones no serán suficientes para satisfacer la demanda hídrica de los cultivos.

El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), José Timón, ha señalado en COPE que "las lluvias serán bienvenidas, pero no servirán para hacer frente a la escasez acumulada de agua. El almacenamiento en las balsas de Balten es bajo y la situación es critica porque la mayoría se encuentra al 15 por ciento de su capacidad. Ahora mismo, hay problemas en todas las comarcas; las de la Isla Baja y del Noreste están por debajo del 15 por ciento, y lo mismo ocurre en Lomo del Balo en Alcalá".

En este sentido, el representante de los agricultores ha subrayado la importancia de que las administraciones colaboren de manera activa con el sector para aportar soluciones. "Ya nos hemos reunido con el consejero de Agricultura del Cabildo, Javier Parrilla, y le hemos pedido actuaciones, planificación y medidas a corto plazo para intentar minimizar los daños", ha explicado.

Así, José Timón ha querido dejar claro que "si no hay lluvia, muchos agricultores no se atreverán a plantar. La sequía está afectando tanto los cultivos de secano como los de regadío, pero la están sufriendo, sobre todo, el plátano, la flor cortada y ornamental y el viñedo. Las cosechas tempranas de papa también se verán muy perjudicadas. Además, puede peligrar la cosecha de papa bonita para las celebraciones navideñas, ya que se ha sembrado poco y el rendimiento de la tierra no va a ser igual", ha concluido.