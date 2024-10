Sanitarios de Canarias denuncian que se aceleren altas hospitalarias sin que el paciente esté recuperado

La situación en la sanidad canaria es crítica. Según Caty Darias, delegada de Intersindical Canarias, casi 600 pacientes están ocupando camas en hospitales de tercer nivel, de los cuales aproximadamente 400 se encuentran en Tenerife y entre 170 y 200 en Gran Canaria. Estos pacientes, que deberían estar en centros sociosanitarios, generan un efecto dominó que afecta a la atención de aquellos que requieren ingresos hospitalarios urgentes.

Recientemente, se recogieron testimonios que evidencian la gravedad de esta situación. El gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasat Goya, comentó en Herrera en COPE Tenerife: “Hemos desalojado a 20 pacientes que estaban ocupando plazas de ingreso que deberían estar disponibles para aquellos que realmente necesitan atención médica”. Esta afirmación destaca la falta de camas en los hospitales, que están siendo ocupadas por personas que ya han recibido el alta y que, sin embargo, permanecen en un entorno hospitalario cuando deberían ser trasladadas a centros adecuados.

Presiones éticas en la sanidad

Un problema totalmente diferente lo denuncia un médico anónimo de uno de los principales hospitales del archipiélago, quien reveló en el mismo programa que la presión para dar altas a pacientes que aún no están listos está en aumento. "El sistema se colapsa. Hay camas que no pueden ser utilizadas", declaró.

Estas preocupaciones resuenan con las palabras de Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la defensa de la Sanidad en Canarias, quien enfatizó que no es ético que un gerente te diga que aceleres las altas, aunque el paciente no esté del todo bien. "No es permisible y eso no es ético".

De la Barreda también subrayó que la raíz del problema radica en la falta de infraestructura: "En Canarias se calculaba que hacían falta unas 9.000 plazas sociosanitarias. Los diferentes gobiernos han fallado en esta tarea". En este sentido, recalcó que "esto no es solo una competencia de la Consejería de Sanidad, sino también de asuntos sociales", instando a cabildos y ayuntamientos a asumir su responsabilidad.

El debate sobre cómo abordar esta crisis incluye la necesidad de medidas urgentes. "En otras comunidades autónomas, se han transformado hoteles en residencias sociosanitarias", sentenció.