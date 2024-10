Médicos denuncian que les fuerzan a dar el alta hospitalaria por la falta de camas

Imagínese estar en un hospital por una dolencia que necesita atención urgente, pero no hay cama disponible. No es que el sistema no quiera atenderle, sino que las camas están ocupadas, no por pacientes con dolencias agudas, sino por aquellos que ya deberían estar en un centro sociosanitario. Es una realidad que afecta a cerca de 600 personas en Canarias y a muchas más que no logran recibir la atención que necesitan. Una situación que, lejos de mejorar, parece agravarse cada año.

En COPE Canarias, la delegada de Intersindical Canaria, Caty Darias, expuso una de las causas principales del colapso en los hospitales canarios: pacientes que, tras recibir el alta médica, permanecen en camas de hospital de tercer nivel debido a la falta de plazas en centros sociosanitarios. En total, cerca de 600 camas están ocupadas por estos pacientes: 400 en Tenerife y 200 en Gran Canaria.

Efecto dominó en la sanidad

Esta situación provoca que las camas que deberían estar destinadas a enfermos agudos permanezcan ocupadas por quienes no necesitan atención hospitalaria. Francisco, médico de uno de los principales hospitales de Canarias, lo explica de manera clara: "Cada cama ocupada por un paciente que debería estar en un centro sociosanitario implica que otros diez pacientes que requieren hospitalización aguda no puedan acceder a ella".

El impacto es directo en las listas de espera. Muchos pacientes que necesitan una intervención quirúrgica se ven obligados a esperar mucho más tiempo del necesario. “Si las camas están ocupadas, simplemente no hay lugar para ingresar a nuevos pacientes, y las urgencias se saturan”, comenta Francisco.

Presión a los médicos

A esta problemática se suma la presión sobre los médicos. Según Francisco, los gerentes hospitalarios ejercen presión para dar el alta lo antes posible a los pacientes, incluso cuando no están en condiciones de irse. "A veces nos obligan a tomar decisiones que rozan la ética", confiesa, reflejando la difícil situación que enfrenta el personal sanitario en su día a día.

Mientras la situación no mejore, cientos de personas seguirán "secuestradas" en camas hospitalarias que podrían estar salvando vidas. Los hospitales canarios necesitan soluciones urgentes para liberar estas camas y garantizar que quienes realmente lo necesitan reciban la atención adecuada.