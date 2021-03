Sanidad pide calma a los mayores de 70 años, hasta que lleguen más vacunas de Pfizer y Moderna

La enfermera jefe de la campaña e vacunación en Canarias, Begoña Reyero, ha afirmado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, que, tras el reinicio de la vacunación con el vial de AstraZeneca, en Sanidad se sienten “muy contentos, ya que esperábamos que hubiera mucho gente que no querría vacunarse, pero ha sido todo lo contrario, los mayores están dando un gran ejemplo, y una gran lección a todos los jóvenes”.

Reyero, ha insistido en que “la gente está muy confiada en la vacuna”, aunque ha matizado que hay un 30% de las personas a las que se ha convocado, que o bien han pedido cambiar la cita, o bien ha habido que enviarles un segundo aviso.

En ese sentido, la enfermera jefe reiteró que “la gente ha captado el mensaje porque la gente es inteligente. En el Reino Unido se han vacunado muchos millones de personas y no se ha reportado nigua caso significativo de efecto secundario y se está demostrando que es efectiva”.

En cualquier caso, la directora de esta importante campaña, explicó por qué se está vacunando ya a personas de entre 55 y 65 años, cuando todavía restan muchas personas de más 70 que no han sido convocadas por la consejería de Sanidad. “Dentro del grado de vulnerabilidad, estamos empezando desde los mayores hacia abajo”, aclaró, añadiendo que “pero si tenemos vacunas de AstraZeneca, que solo sirven para menores de 65 hay que irles vacunando. Es verdad que los mayores de 70 quedan un poco descompensados, pero hasta que no lleguen mas vacunas de Pfizer y Moderna no podemos vacunarles, así que paciencia y calma, que de momento vamos vacunado con las de AstraZeneca que tenemos en la nevera”.

En ese contexto, Reyero insistió en que “solo pedimos calma, porque en abril nos llegan muchas vacunas de Pfizer y Moderna y cada vacuna nos sirve para un tipo de edad, y todas las personas de 70 y 80 años irán con esta vacuna. Estamos priorizando la vulnerabilidad dentro de los recursos que tenemos. Además esperamos que llegue la de Jansen la segunda quincena de abril y esto va a ser maravilloso”