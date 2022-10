El PSOE de Santa Cruz reclama más policías durante las noches de los fines de semana

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patricia Hernández, ha denunciado la falta de agentes de Policía Local durante las noches de los fines de semana, una demanda que también llevan meses haciendo los representantes sindicales.

En una entrevista concedida a Guillermo García en La Mañana en Tenerife, Hernández ha lamentado que en la reciente edición de Plenilunio, con una supuesta afluencia de 300.000 personas durante el fin de semana, solo hubiese un dispositivo extraordinario de diez agentes, "exactamente los mismos que se dispuso para las fases de murgas infantiles del Carnaval".

La también exalcaldesa ha recordado que fue necesario desalojar el Beer Festival el pasado sábado por superarse el aforo permitido y que, afortunadamente, no se produjeron altercados, pero se ha preguntado qué hubiese pasado en caso de ocurrir una pelea. "No puede ser que un evento como Plenilunio no disponga de los medios que se han tenido en otras ocasiones, no es razonable ni admisible", ha insistido.

Hernández ha pedido al Ayuntamiento que tome dos medidas fundamentales: primero, convocar más plazas para la Policía Local ante las jubilaciones que se están produciendo, "con lo que se solucionaría el problema de forma global"; y segundo, reforzar las noches de los fines de semana.

La concejala socialista ha rogado a la responsable de Seguridad, Evelyn Alonso, que escuche las reclamaciones de los sindicatos municipales. "Está todo el rato atacando a los legítimos representantes de los trabajadores; es hasta normal que diga que piden más de lo que se puede conseguir, pero no puede hacer lo contrario y atacarlos".