El portavoz de CC en La Laguna renuncia para facilitar el gobierno con el PSOE

El apoyo que Coalición Canaria dará a Pedro Sánchez para su investidura como presidente del Gobierno de España traerá consigo la entrada de los nacionalistas en el Ayuntamiento de La Laguna, donde el PSOE gobierna en minoría desde las últimas elecciones locales.

El actual portavoz de CC en el consistorio, Jonathan Domínguez, ha presentado este lunes su renuncia como concejal y entrará a formar parte del Gobierno de Canarias como viceconsejero, un nombramiento que podría oficializarse este mismo día en el Consejo de Gobierno.

El vicepresidente de Canarias (PP), “dolido” con el apoyo de CC a Pedro Sánchez Manuel Domínguez cree que el líder del PSOE engañará a las islas, pero descarta romper el pacto en el Gobierno regional Daniel PineloSanta Cruz de Tenerife 13 nov 2023 - 09:15

En la carta dirigida al alcalde, a la que ha tenido acceso COPE, Domínguez no hace referencia alguna al futuro político del Ayuntamiento lagunero, pero su salida vendría a facilitar la entrada de CC en el gobierno local junto al PSOE.

CC se deja querer

En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, el secretario general de CC en La Laguna, Fran Hernández, ha reconocido que su partido se está "dejando querer". "Lo que puede aportar CC es estabilidad, experiencia y trabajo", ha señalado, confirmando en que pedirán entrar en el gobierno local: "Por su supuesto, una incorporación".

"A día de hoy no se ha producido ningún tipo de encuentro formal, pero desde CC hemos dicho desde el principio que estábamos en plena y absoluta disposición para dar estabilidad al municipio. Ambas formaciones representamos más del 60 % de los votos. Tenemos más puntos de encuentro que desencuentro", ha destacado.

Agradecimiento al personal del Ayuntamiento

"Tras 16 intensos años de actividad municipal, entre las responsabilidades de gestor, director general, concejal, teniente de alcalde, y en esta última etapa como concejal de la oposición y portavoz nacionalista, ha llegado el momento de dar paso a otras responsabilidades. Antes de hacerlo, quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de este Ayuntamiento de La Laguna, sin distinción, por el buen trato y cariño que me han brindado, ya fuese en la etapa de personal eventual, en las de dirección y/o gobierno, e incluso en las recientes en la oposición", ha señalado Jonathan Domínguez en su carta.

"Siempre he dicho que, allá dónde vayas, procura aprender antes que ganar, porque las victorias son ganancias que se evaporan en el éxito, y lo que aprendes es para siempre. Así me lo he aplicado a lo largo de mi vida en todo lo que hago o emprendo, y lo seguiré haciendo allá dónde me lleve el camino. Por ello me veo en el deber de ser agradecido y poner en valor que en el Ayuntamiento de La Laguna he aprendido muchísimo. Tanto de lo bueno como de lo malo, pero de absolutamente todo intentaré siempre, por mi forma de ser, sacar el lado positivo. Por ello pongo en gran valor haber obtenido una inmensa enciclopedia de conocimientos, habilidades, aprendizaje, vivencias y, sobre todo, grandes amistades que me han ayudado a ser mejor persona", continua la misiva.