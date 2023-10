¿Por qué las Urgencias del HUC están colapsadas de manera habitual?

Cientos de miles de tinerfeños llevan años padeciendo el colapso en las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que da servicio desde La Laguna, a toda la zona norte de nuestra isla. Enormes esperas para ser atendido, falta de camillas y espacio, ambulancias que esperan horas en colas que han llegado hasta los 11 vehículos, o pacientes hacinados en poco espacio son solo algunas de las consecuencias.

Con todo este contexto de fondo, el Sindicato de Enfermería SATSE, ha tomado la palabra para denunciar los hechos, y dejar claro que ante esta situación, el personal “está agotado”, y que "lejos de mejorar, cada día que pasa el problema aumenta de manera considerable".

El delegado de SATSE en el HUC, Alejandro Gordillo, ha afirmado hoy en Herrera en COPE Tenerife que estamos ante “una situación crónica, que es habitual, no coyuntural y es el pan nuestro de cada día”.

La descripción del representante sindical no es nada halagüeña: “es habitual las esperas largas para ser atendidos, es habitual que no haya camillas y es habitual que las ambulancias estén esperando y que no puedan dar servicio al resto de la población, con los riesgos que eso conlleva”.









En ese sentido, añadió que “hay días en los que hemos tenido hasta 11 ambulancias esperando”, hasta el punto que “el personal termina su turno y tiene que ser relevado por otros compañeros”.

En cualquier caso, la clave es que el problema “es estructural, así que aunque compren más camillas, lo que no hay es espacio para ubicar esas camillas, porque hablamos de un edificio construido hace 50 años, para una población mucho más pequeña y que no tiene por donde crecer”.

Gordillo reiteró que “las Urgencias se diseñaron para una población de antes del año 2.000, y lo único que se ha hecho es ir parcheando, ir anexando camas sin espacio, y hemos llegado a un punto en que se forma un embudo por la falta de espacio”. La situación llega al extremo de que “no hay mas cubículos para hacer el triaje adecuado o para simplemente pichar a un paciente”

Pero, ¿quién es el responsable de esta situación de colapso? El representante sindical tiene claro, que “esto no es un problema de la nueva gerencia, es algo que viene desde hace 15 años, y es la dirección del Servicio Canario de Salud la que debe buscar soluciones”. Eso sí, desde el sindicato entienden que la falta de planificación ha sido clave, ya que “nadie ha hecho un plan de urgencias para que el servicio no se colapse, con un servicio adecuado en el Hospital del Norte y en otros centros de salud”.