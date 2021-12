La Policía Local de La Laguna denuncia ante la Fiscalía un caso de presunto maltrato animal en Bajamar

La Policía Local de La Laguna ha anunciado este lunes que va a remitir a Fiscalía un caso de presunto maltrato animal en Bajamar. Según ha comunicado a través de su cuenta en la red social twitter “la Policía Local trasladará mañana a primera hora a la Fiscalía el supuesto caso de maltrato animal ocurrido en Bajamar el pasado 29 de noviembre. La Unidad Ecológica de la Policía Local acudió en esa fecha al lugar de los hechos para comprobar el estado del perro”.

El comunicado continúa especificando que “el supuesto agresor presentó un informe de un veterinario según el cual el can no presentaba ningún tipo de lesión. Por otro lado, los agentes solicitaron a la persona que había grabado el vídeo que presentara la correspondiente denuncia, cosa que no ocurrió”.

Por ello, “la Policía Local pondrá en conocimiento del ministerio fiscal las pruebas que existen contra el propietario del perro. Además, se están haciendo visitas continuas por parte de agentes de este cuerpo policial para comprobar el buen estado de salud del can”.

La situación de este animal, se pudo conocer gracias la denuncia del portal leales.org , en la que se puede consultar el video, del presunto maltrato.