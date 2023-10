Mónica, 49 años: “La detección precoz en la sanidad privada me ha salvado del cáncer de mama”

Este 19 de octubre se celebra a nivel mundial el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una jornada cuyo objetivo central es dar visibilidad a las personas (mujeres y hombres) que padecen esta enfermedad, haciendo especial hincapié en la lucha contra una patología que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, se calcula que unas 35.000 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama en 2023 en nuestro país. De hecho, la media establece que una de cada 8 mujeres, pueden padecer la enfermedad a lo largo de su vida.

En el Día Internacional del Cáncer de Mama, ponemos énfasis en la importancia de la detección temprana. Hacerse exámenes regulares y el fomento de la investigación son las principales armas con las que enfrentarse a la enfermedad



Pero un factor clave, sin duda, es el de la detección precoz. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recordado la importancia de acudir a las revisiones periódicas en aras de lograr esa detección precoz de esta patología que influye definitivamente en las tasas de supervivencia.

Casi 99.000 mamografías en Canarias durante 2022

En ese contexto, la Consejería canaria de Sanidad dispone del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama, que está dirigido a 329.533 mujeres de entre 50 y 69 años de edad que viven actualmente en las islas, siendo la cobertura "del 100 por 100 en toda la comunidad autónoma" y obteniendo una participación del 65 por ciento de las mujeres citadas.

Con este programa, en las islas se ha realizado un total de 98.156 mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años en el año 2022, derivando del total de estas exploraciones a 4.452 pacientes a centros hospitalarios de referencia para continuar su estudio y detectando con ello 606 cánceres, según ha informado la propia Consejería.









Pero un dato destaca sobre cualquier otro. Y es que, según se recoge en un estudio que publica la revista BMG Oncology, se calcula que en los últimos 30 años, ha crecido la incidencia del cáncer de mama en un 80 % en personas menores de 50 años a nivel mundial.

El diagnóstico de Mónica, gracias a la sanidad privada

Una de esas personas es Mónica, una tinerfeña que hoy nos ha contado su experiencia en Herrera en COPE Tenerife. Mónica tiene 49 años y hace un año fue diagnosticada con la enfermedad. “Todo fue gracias a la sanidad privada” afirmó nuestra protagonista, “porque, por edad, todavía no me tocaba hacerme las mamografías en la sanidad pública hasta los 50”. Mónica se palpaba las mamas de forma regular, “pero al tacto yo notaba ningún bulto”. En cualquier caso, y por precaución, decidió no esperar a cumplir los 50 años, y recurrió al seguro que tiene concertado con una entidad privada, de hecho, “yo me hacía las mamografías desde los 40 años”.

En su relato, y con entereza, Mónica insiste en que “ni siquiera el ginecólogo lo había notado en la palpación”, por lo que se muestra convencida de que “las autoridades sanitarias deben darse cuenta de que, cada vez más, se están diagnosticando cáncer de mama en personas más jóvenes, y tomar medidas”. Además, reconoce de forma sincera que “si llego a haber esperado más tiempo, a lo mejor me tendría que haber dado quimioterapia o extirparme un pecho”.

Por último, nuestra protagonista reconoce que en el momento de recibir la noticia del diagnóstico, “te quedas en estado de shock, porque es una cosa que tú no te esperas, porque no has notado ningún síntoma”.