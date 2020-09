La Policía Local de Santa Cruz detecta más de 70 fiestas privadas cada fin de semana

Las imágenes difundidas este fin de semana de una concentración de 150 menores en el parque García Sanabria —que incluyó hasta alguna pelea— han vuelto a provocar las quejas de los sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife por la falta de efectivos.

El delegado sindical de CSIF en el cuerpo, Jesús Illada, ha asegurado en COPE Canarias que el pasado sábado hicieron acto de presencia en el García Sanabria "dos o tres agentes, que era toda la Policía Local que había en la ciudad de Santa Cruz" ese día en horario tarde, ya que también había que cubrir el servicio de playa.

27 sep 2020

Illada ha recordado que los sindicatos ya han denunciado en dos ocasiones la necesidad de reforzar la plantilla de la Policía porque no dan abasto: "Tenemos un mínimo de agentes que no es capaz de hacer frente, no solo a los requerimientos ordinarios, sino también a los sanitarios".

A su juicio, la población "cumple las medidas para que no los multen, no para evitar contagios", y lamenta que se sigan realizando fiestas privadas donde no se siguen las normas de prevención sanitaria y que son consecuencia del cierre del ocio nocturno. "Los fines de semanas estamos recibiendo más de 70 llamadas por fiestas en domicilios, pero estamos sobrepasados completamente y no llegamos a atender ni la mitad", advierte.

POLICÍAS EN CUARENTENA

El delegado del CSIF ha señalado que actualmente hay ocho agentes de la Policía Local en aislamiento tras detectarse un positivo dentro del cuerpo. Se trata de la misma unidad operativa, formada por un total de 16 personas: "Para que nos hagamos una idea, es la mitad de los policías que trabajan en un turno".