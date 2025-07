La lucha eterna de Elena y Aurora intentando librar su casa de okupas desde hace 4 años: “Están haciendo negocio con nuestra vivienda”

En 4 años pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muy rápido o muy despacio. Pero, desde luego, para Elena y Aurora han sido eternos. Son dos hermanas del barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife que, hasta 2007, tenían alquilado un local que era propiedad de sus padres. Ese año dejaron de alquilarlo. En 2021 volvieron a él con la intención de venderlo. Con la sorpresa que, cuando intentaron acceder, había un okupa dentro. 4 años han estado batallando para intentar sacarle de allí, como relataron en el periódico El Día.

Quieren hacer negocio con nuestra vivienda. Están muy bien asesorados Elena Propietaria de la vivienda okupada

Elena, una de las hermanas propietarias, contaba en Herrera en COPE Tenerife que ha sido una lucha agotadora. Y es que, desde que prometió el inquilino abandonar el inmueble, ha adoptado una actitud agresiva hacia las hermanas: “Con los técnicos que a lo mejor van a hacernos mediciones, con las comerciales inmobiliarios. Nos tapan el cártel para que nos vendamos, porque dice que quiere hacer negocio con la casa. Comenta que además está muy bien asesorado y anda diciendo que estamos expropiadas”.

En cifras 5.000euros gastados en expulsar a los okupas

Además de la puerta, los inquilinos abrieron un agujero por la trasera de la casa y por ahí accedía, no solo el primer okupa, sino más personas a la postre. Ahora mismo, la casa está vacía. Este okupa ya no reside allí. Pero sí otras personas que han sido llamadas por él. Ninguna inmobiliaria quiere ayudarles: “Hemos pasado por más de cinco abogados, por más de siete inmobiliarias y todas empiezan con mucho interés en venderla porque es una casa que es muy sabrosita de vender. Es una calle muy agradable, la casita no es muy grande, se vende fácil, diáfana, entonces empiezan muy entusiasmados, pero claro, después llegan y algunos nos han dicho, no, es que hay un hombre que la quiere para él y entonces no podemos meternos en eso. Es un hombre de mucho poder y que por mucho que nosotras quisiéramos venderla, no vamos a conseguirlo”.

DENUNCIAS

Estas dos hermanas puesto denuncias y recursos en la policía y en los juzgados. Y lo único que han obtenido son obstáculos. Llevan más de 5 mil euros gastados en los procedimientos necesarios para intentar sacar de su vivienda a los inquilinos que intentan hacer negocio con algo que no es suyo: “La última respuesta que tuvimos por lo civil, en un desahucio en el que presentamos todas nuestras documentaciones, fue un fallo que decía que desestimaba nuestra petición de recuperar la casa y que absolvía a él y a los posibles desconocidos ocupantes”.

INTIMIDADAS

Elena y Aurora sienten miedo cuando transitan por la calle cerca del domicilio, porque se ven intimidadas por los inquilinos: “Cuando vamos allí nos persiguen hombres por la calle. Algunos han llegado hasta la calle El Pilar persiguiéndonos. Quieren controlar que no entremos a la casa ni que estemos por allí con agente inmobiliaria. Ahora mismo no hay nadie, hay una puerta cerrada, dos candados. En diciembre, nosotros le mandamos un burofax para que se marchara. Él lo cogió, lo firmó, pero no ha respondido, ni ha devuelto la llave. No lo hemos vuelto a ver, pero otros hombres sí”.