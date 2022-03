Los gatos asilvestrados amenazan al lagarto gigante de Tenerife

La proliferación de gatos asilvestrados en Canarias está provocando la disminución de la fauna autóctona del archipiélago. En los últimos años, la población de lagarto gigante de Tenerife se ha reducido de manera significativa. Adrián Flores, ambientólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación, ha realizado una investigación sobre la dieta de los felinos junto a un grupo de expertos de la Universidad de La Laguna (ULL). Se ha tomado como referencia un estudio anterior realizado en 2004, coincidente con una de las seis áreas críticas de conservación.

Se ha descubierto que ahora se alimentan el triple de estos reptiles. El científico estima que, si la situación no mejora, la especie se extinguirá en 10 o 15 años. Entre las causas principales del cambio significativo de dieta entre los gatos asilvestrados está la disminución de conejos. ‘’La aparición de un virus que provoca la neumonía hemorrágica vírica (RHD) ha provocado que el censo de conejos se vea reducido’’, explica Flores. La RHD es altamente contagiosa y, aunque se trata de un virus conocido, se ha convertido rápidamente en una plaga en Europa. Ante ello, los felinos se han visto obligados a buscar alternativas para sobrevivir, añadiendo a su alimentación aves y reptiles.

Los petreles de Bulwer se encuentran entre las especies cazadas por los gatos, cuyo consumo se ha incrementado por cinco. Es por ello que se ha puesto en marcha un plan de recuperación para proteger y conservar el rico patrimonio ecológico del archipiélago. En el proyecto, se establecen seis áreas críticas, encontrándose cinco de ellas en el Macizo de Teno y una en el Monumento Natural de la Montaña de Guaza.

Los datos obtenidos del último censo de lagartos realizado por el Cabildo de Tenerife en 2019 hay que analizarlo con cautela. No se realizó en los meses óptimos, cuando hay una mayor insolación, sino dos meses después. Aún así, el ambientólogo Adrián Flores cree que, aunque los datos no son 100 % representativos, el descenso de 500 ejemplares no tiene que ver con la época en la que se efectuó el estudio.

Las mejores soluciones para el experto son vallar la zona crítica, impidiendo el acceso de los gatos asilvestrados, y retirar los felinos a un albergue para su puesta en adopción. El método CER, consistente en la captura, esterilización y retorno del gato a un sitio diferente al lugar, es considerado el más eficaz por algunas asociaciones. Sin embargo, Flores asegura que es una técnica que no funciona. ‘’Hay estudios que lo confirman. La gente abandona a los gatos y estos siguen reproduciéndose’’, sentencia el investigador.