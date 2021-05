Laura Fuentes: “Unidas Podemos no es un partido comunista ni de extrema izquierda, somos de izquierda radical”

Tras la debacle electoral de Unidas Podemos en Madrid, y la abrupta salida de su líder nacional Pablo Iglesias, la coordinadora regional en Canarias de la formación morada, ha analizado las repercusiones, en el ámbito nacional y en el archipiélago, en La Mañana de COPE Tenerife.



En su entrevista más sincera, Laura Fuentes, ha hablado sin tapujos de los errores cometidos, de la nueva candidata a liderar el proyecto Ione Belarra, del discurso fallido en las formas, del uso que se le ha dado al término fascismo, y en general ha manifestado su propósito de realizar autocrítica.

En ese contexto, Fuentes, comenzó haciendo un claro examen de conciencia, afirmando que “lo que ha pasado en Madrid hace que la izquierda tenga que aprender y repensarse las cosas. Y la verdad que no solo Podemos, sino también el PSOE, aunque cada uno tenga sus condiciones por las que ha pasado lo que pasado, pero dentro de Unidas Podemos, para nosotros está bastante claro: hemos mejorado los resultados de las pasadas elecciones, pero no ha sido suficiente. La izquierda no ha sumado y eso es un drama para nosotros”.

Prosiguiendo con el argumento, la líder regional del Unidas Podemos añadió que “tenemos que hacer didáctica, repensar que estamos haciendo y también como estamos llegando a la ciudadanía. En Canarias creo que sí estamos defendiendo a la gente, y desde luego Madrid no es España, y Canarias no es Madrid”.





BUSCAR LA CONFRONTACIÓN HA SIDO UN ERROR. HAY QUE BAJAR EL TONO





En un ejercicio de sinceridad sin precedentes en su partido, Fuentes reconoció que “buscar la confrontación ha sido un error. Se hirvieron demasiado los ánimos y la violencia y el odio que llegamos a ver de partes, fue demasiado para mucha gente, e incluso desde lejos se vio demasiado intenso, y está claro que no favorece a la democracia ni a la gente. Habría que bajar el tono, pero no sé si la derecha lo va a hacer, porque la derecha es culpable de haber subido el tono, y de las mentiras y de los bulos garrafales que han soltado”.





FASCISMO Y ANTIFASCISMO: ESE MENSAJE NO LLEGA A LA GENTE





Uno de los temas de los que más se hablado en el escenario político e los últimos tiempos tiene que ver con el uso que se está haciendo últimamente del término “fascista”. Al respecto nuestra protagonista, volvió a ejercer la autocrítica reconociendo que “nosotros hablamos mucho de fascismo y antifascismo y eso igual a la gente no le llega, aunque en Madrid la situación no es la misma que tenemos en Canarias, allí la situación de algunos compañeros ha sido brutal por la violencia”.

Sobre este asunto, añadió que “Hay que llamar fascista a quién es por su nombre y no es todo tan fácil porque también hay personas de derechas moderadas o liberales, como no es tan fácil llamarme a mí comunista, o llamarnos ratas. Es muy doloroso cuando un compañero da un paso atrás con el odio que evoca en una parte de la población, y en vez de ser elegante, una parte de la derecha de cargos públicos, incluyendo personas del Partido Popular de Canarias dijeron cosas muy feas y muy poco elegantes”.





UNIDAS PODEMOS NO ES UN PARTIDO COMUNISTA NI DE EXTREMA IZQUIERDA





Las etiquetas también salieron a relucir en la conversación: “Niego la mayor, Unidas Podemos no es un partido comunista ni de extrema izquierda. Yo en mis primeras elecciones cuando tenía 18 años vote al PSOE, partido que me ha defraudado, no me parece un partido de izquierda. Dentro de mi partido hay personas de izquierda, personas comunistas, personas de izquierda unida, personas que eran del PSOE, personas de la izquierda más independentista. Podemos no es un partido de extrema izquierda, sino de izquierda radical”.

Por último, y en referencia a la probable designación de Ione Belarra como líder nacional de su partido, Fuentes concluyó que “con Ione tenemos una relación cordial y a diario, ya que lleva también asuntos sociales, así que celebramos su candidatura, celebramos que se esté feminizando nuestro partido y sus líderes, y celebramos que sigan siendo mujeres las que están al pie del cañón”.