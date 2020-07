“Las infracciones por no llevar mascarilla se concentran en las salas de juego”

La mascarilla se ha convertido en un accesorio indispensable para la mayoría de la población. Sin embargo, el calor y los buenos datos que presenta Canarias en cuanto a la incidencia de la pandemia ha provocado un efecto relajamiento que ahora las autoridades buscan remendar. Es por ello que se ha puesto un marcha un dispostivo especial para recordar y en su caso sancionar, el incumplimiento de llevar mascarilla. Uno de los cuerpos implicados ha sido la Policía Canaria.

El subcomisario Jesús González, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, e indica que “el mayor número de infracciones que hemos localizado está en los locales de juego”. Cabe recordar que muchos de estos -también llamados minicasinos- están localizados en bajos sin una buena ventilación o incluso sin ventanas.

Por otro lado, en estos momentos su labor se centra en la prevención, en informar a la población, y solo en determinados casos la sanción. Es por ello que González indica que “la mayoría de la gente cumple con las normas, es más, en un 95% lo hacen”.

Hasta cinco expedientes sancionadores se abrieron el sábado en una sola localidad canaria, Arona, en Tenerife, por no llevar la mascarilla en locales en los que no se podía mantener la distancia de metro y medio de separación entre personas. Es por ello que este fin de semana el Gobierno canario ha intensificado la vigilancia para el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias contra el covid-19 y, en especial, para velar por el uso de la mascarilla en los lugares es los que es obligatorio su uso. No llevarla conlleva una multa de 100 euros.

En general, señalaron fuentes de la Delegación del Gobierno, la ciudadanía cumple con las reglas, pero sí ha llamado la atención que en muchos establecimientos propietarios y trabajadores ya no portaban la máscara de protección. Es lo que el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, llamó el pasado jueves «relajación» en el cumplimiento de las normas de la “nueva normalidad”.

EN LA LAGUNA NINGUNA SANCIÓN EN EL FIN DE SEMANA

Entre los distintos municipios que han llevado a cabo inspecciones se encuentra el de La Laguna, donde su concejal de Seguridad, Alejandro Marrero, asegura que a pesar de haber puesto en marcha el dispositivo, “en este fin de semana no hemos sancionado a nadie, hemos decidido hacer una labor más pedagógica que simplemente sancionadora”. Insiste en que se trata de una campaña disuasoria en las zonas de mayor concentración de público, como son la costa o el casco lagunero.