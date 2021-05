El incendio de Arico entra en el Parque Nacional de Teide aunque no toca zona boscosa

Las tareas de extinción del incendio forestal que se inició sobre las 11.45 horas de ayer jueves en el municipio de Arico (Tenerife) continuarán durante la tarde en el flanco izquierdo con el objetivo de poder controlarlo y centrarse durante la noche en el flanco derecho.

Se trata de un fuego con dos flancos bien definidos --el derecho, que el que se encuentra hacia el Parque Nacional del Teide; y el izquierdo que tiene dirección a la parte de medianías del municipio-- con una cabeza que está en dirección al Barranco del Río.

Así, los esfuerzos se centrarán en el flaco izquierdo, en la zona de la Pista del Contador, una carretera general que va hacia la cumbre y que se utilizará como línea de defensa. Mientras, a lo largo del día de hoy el flanco derecho ha tenido una menor presencia de recursos por la mayor virulencia del fuego en la cumbre, lo que hace que sea muy difícil trabajar en esa zona por las llamas, el humo y el viento.

Por su parte, una vez que se consiga contener el flanco izquierdo se trabajará en el derecho durante la noche, cuando se podrá trabajar de una manera más segura.

Así se ha puesto este viernes de manifiesto durante una rueda de prensa que contó con la asistencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el alcalde del municipio, Sebastián Martín.

EL VIENTO ES LO QUE MÁS PREOCUPA

En este sentido, Torres dijo que ahora mismo lo que más preocupa es el viento e hizo especial hincapié en que las próximas horas serán "claves" y hay que aprovecharlas "al máximo".

El presidente hizo especial hincapié en la petición de que nadie se acerca a la zona de las llamas, puesto que pese a las previsiones que apuntan a que las cosas pueden ir a mejor en las próximas horas, el incendio sigue sin control.

Torres expuso que por el momento se trata de un incendio de suelo que no está afectando a la copa de los árboles, agregando que ante esta situación la mejor noticia es que no hay riesgo para ninguno de los núcleos poblacionales y que no se han producido evacuaciones.

"Están trabajando las fuerzas terrestres y también las aeronaves: cinco helicópteros y un hidroavión FOCA; además llegará otro durante el día de hoy y un tercero se incorporará este sábado", dijo para recordar son cerca de 300 las personas que están luchando contra las llamas, entre ellos la UME, Bomberos de Gran Canaria, Tenerife, la AIREF de La Gomera, de La Palma y de El Hierro.

Finalmente, el presidente canario ha resaltado que la Guardia Civil está investigando el posible origen del incendio.

Desde el Cabildo de Tenerife, su presidente, Pedro Martín, observó que el fuego ha entrado en el Parque Nacional aunque afortunadamente no lo ha hecho por la zona con mayor masa boscosa, sino que lo ha hecho por zona de monte bajo.

"Tenemos efectivos de Parque que están trabajando para abordar el problema porque afortunadamente está en una zona donde lo que está haciendo es monte bajo, no pinar, y confiamos en que las labores de extinción puedan dar resultado", aseveró.

250 EFECTIVOS TERRESTRES

Por otro lado, según ha informado el Gobierno de Canarias, unos 250 efectivos terrestres de la lucha contra incendios del Cabildo de Tenerife, del Consorcio de Bomberos y los equipos EIRIF del Gobierno de Canarias con base en La Palma, El Hierro y La Gomera, UME, Brigadas Forestales BRIF con base en la Palma y efectivos del Cabildo de Gran Canaria han intervenido desde ayer.

Asimismo, entre los efectivos desplazados se encuentran recursos de seguridad de la Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo General de la Policía Canaria en labores de control de accesos y Cruz Roja, como apoyo logístico.

Además, un total de 7 medios aéreos --4 helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), uno del Cabildo de Tenerife, un hidroavión del Ejército del Aire y un helicóptero de la Guardia Civil en tareas de coordinación aérea--, han actuado entre ayer y hoy a pesar de gran cantidad de humo que dificulta las labores de estos medios en la cabeza del incendio.

En este punto, durante el día de este viernes se incorporarán a las tareas de extinción desde el aire dos nuevos hidroaviones solicitados al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.