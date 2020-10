La escasez de guantes en el mercado tras la declaración de pandemia mundial derivada del COVID-19 ha provocado que algunas administracione se hayan visto obligadas a tomar medidas drásticas. Si en los meses de marzo y abril fueron habituales las imágenes de profesionales sanitarios usando bolsas de basura o protecciones de plástico casera para protegerse del virus, ahora el Hospital Universitario de Canarias (HUC), ha comenzado a repartir unos guantes de uso doméstico para su personal.

Según algunos profesionales sanitarios puestos en contacto con COPE Canarias, los polémicos guantes comenzaron a repartirse antes del puente del Pilar al menos en la planta novena del citado centro. En la descripción de los mismos, se hace constar que son guantes para tratar “carne, pescado, verduras y aves” y que son “posiblemente el guante desechable con más agarre y duración del mundo”, aunque en eso sí, en ningún momento se hace referencia a que sean aptos para el uso sanitario.

EL HUC ASEGURA QUE CUMPLEN LA NORMATIVA

Desde el centro hospitalario defienden que los guantes cumplen con la normativa en prevención de riesgos laborales y con los informes favorables pertinentes, y el que tenga esa información por fuera (en la caja) “no implica que no estén autorizados para un trabajo sanitario concreto”.

En cuanto al motivo del cambio de guante, insisten en que no se trata de un tema presupuestario, si no de demanda en el mercado. No obstante, en el informe se hace constar que “se considerarán aptos para su uso en entornos COVID-19”.