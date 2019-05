La heroica labor de tres canarias tras la llegada de una patera: "Cogí al bebé, le di calor y despertó”

Volvieron a la vida. Esta frase podría resumir la histórica actuación de Fabiola Santana y su hija Yumara Ramírez, vecinas del municipio de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, quienes en la madrugada del pasado miércoles atendieron a los inmigrantes que llegaron a la isla en plena noche. Madre e hija pasaron por La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo y relataron cómo fue todo, “Nos avisaron de que habían llegado bastantes personas a la costa y vimos a una mujer que no paraba de señalar al mar, de llorar. Al final entendí que nos decía que su hijo se había caído al agua”. Este bebé fue el que se encontraría días después en la playa de Tauro.

“Pensábamos que los niños estaban muertos”

Cuando aún no habían llegado a la zona ni la Guardia Civil ni la Cruz Roja, Fabiola, Yumara y Lourdes, otra vecina, los atendieron, y se centraron en los menores. "Vimos cómo todos tenían los labios morados por el frío, y mi hija me dijo que si no los tocábamos no íbamos a saber si estaban muertos o no. Yo cogí a uno me lo metí en el cuerpo, y a los cinco minutos empezó a emitir como con un ronquido”

En plena madrugada, y con un fuerte oleaje según los testigos, estas tres mujeres atendieron a los inmigrantes y demostraron, una vez más, que la solidaridad de los canarios no conoce ni de razas, religiones ni de fronteras.