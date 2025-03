El hartazgo lleva a los vecinos de Guamasa a organizar patrullas ciudadanas ante la oleada de robos: “Actuamos frente al miedo”

La inseguridad, desde hace una semana, se ha apoderado del municipio de Guamasa, en el norte de la isla de Tenerife. Decenas de robos en vehículos e, incluso, viviendas han impulsado el vandalismo en esta zona. Este lunes escuchábamos el testimonio de Auxi, una de las vecinas afectadas. Le han robado su coche recién comprado y nos cuenta que duerme, incluso, con un bate de béisbol y un cuchillo en la mesa de noche. Seguimos analizando la problemática recogiendo opiniones al respecto.

El secretario de la asociación de vecinos Guamasa, Alejandro Arrate, ha hablado en Herrera en COPE Tenerife sobre el asunto. Ha confirmado que los vecinos han optado por organizarse ante la oleada de robos: “Se está estudiando la posibilidad. Ahora mismo están todos con chats, todos los vecinos afectados están en un chat y están intentando hacer patrullas para que los autores no vuelvan por aquí. Pero claro, si no vuelven por aquí, van a otro municipio. Ya están alertados, ya saben que hay patrullas, ya saben que hay demás, que a nosotros nos dejan tranquilos, pero nos van a dejar tranquilos a otras zonas del norte”.

SIGUE SIENDO ZONA TRANQUILA

La okupación o el menudeo son otros de los problemas que el municipio ha experimentado en los últimos meses. Pero esto, sumado a la delincuencia y los robos, no siempre ha sido así. Alejandro Arrate sigue defendiendo que Guamasa es un municipio tranquilo: “Sigue siendo tranquila. Es un pueblo en donde los vecinos son muy cercanos y siempre ha sido lo mismo. Es un pueblo muy tranquilo. Ahora que nos ha venido esta ola, tenemos que atajarla y tenemos que estar con el ayuntamiento y con la policía a lo que nos mande. Tuvimos mala suerte con el tema de la ocupación. Entraron en casas vacías, han robado en casas ocupadas y en las que no estaban ocupadas se han quedado. Nosotros tampoco nos ponemos en que, si no tienes en donde dormir, no tienes, tampoco nos vamos a poner por fuera de la calle a echarlos. Nosotros somos más tranquilos”.

COLABORACIÓN CON LA POLICÍA

Desde la asociación vecinal, Alejandro Arrate ha aprovechado para reivindicar la tardía actuación de la Policía: “Hay que dar un tirón de orejas porque aquí, lo que es la presencia policial hay poca. A veces llaman y dicen que cuando vienen ya no están los delincuentes. Hablamos del robo de coches, pero también del menudeo, de un par de incidencias que pasa aquí. Se llama a la policía y como están lejos, pues vienen y no les atrapan. Entonces, prevengan”. Aun así, desde los cuerpos policiales han pedido colaboración a los vecinos para tratar de dar con los delincuentes que amenazan esta zona lo antes posible.